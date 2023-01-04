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Haberler Sağlık Brokoli kan şekerini dengeliyor

Brokoli kan şekerini dengeliyor

4.1.2023

Brokoli kan şekerini dengeliyor
KAN şekerinin yükselmesi sinir hastalıklarını, görme yetisinin kaybını, gerginliği, baygınlığı beraberinde getirebilir. Bu durumları önlemek için kan şekerini ideal dengede tutmak önemli olacaktır. Diyabet beslenmesinde seçici olmak zorundasınız. Kan şekerinizi yükselten besinlerden uzak durup daha sağlıklı seçimler yapmalısınız. Brokolinin içeriğindeki vitamin ve mineraller doğrultusunda kan şekeri dengelemeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Brokoli filizi İsveç üniversitelerinde şeker hastalığı üzerine yapılan araştırmalarda, önemli bir besin olmuştur. Mevsiminde haftanın birkaç günü brokoli tüketebilirsiniz.
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