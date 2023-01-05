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Cilt bakımı tedavileri için en doğru zaman kış ayları

5.1.2023

Cilt bakımı tedavileri için en doğru zaman kış ayları

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Derya Bostan Ağırdıcı, kış aylarında cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

Kış aylarında tedavisinin daha çok yapıldığı hastalığın lekeler olduğunu belirten Ağırdıcı "Bu dönem leke tedavisi için iyi bir dönemdir. Hastalar bu dönemde tedaviden sonra hem cildini daha rahat ve iyi koruyabiliyor, hem de güneşin etkilerinden uzak kalabiliyorlar. Kış ayları leke tedavilerinin yanı sıra lazer tedavileri için de iyi bir dönemdir" diye konuştu.

NEMLENDIRICI ŞART
Kış aylarında soğuk havanın cilt bakımının önemini arttırdığını kaydeden Ağırdıcı, "Cilt kuruluğu kış aylarında arttığı için nemlendiriciler daha sık kullanılmalıdır. Su bazlı yerine yağ bazlı nemlendiriciler tercih edilmeli. Banyoda sıcak su yerine ılık su kullanılmalı, banyo süresi kısa tutulmalıdır" dedi.

Kış aylarında uygulanabilecek işlemler hakkında bilgi veren Ağırdıcı, "Cildin nemini artırmaya yönelik gençlik, nem ve kollajen aşıları uyguluyoruz. Ayrıca kış döneminde güneşin etkisinden uzak durulduğu için lazer ve leke tedavileri daha rahat uygulanabiliyor. Botoks ve dolgu işlemlerini de kış döneminde rahatça uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

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