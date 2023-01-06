Ayva hafızanızı kuvvetlendirir

A, B ve C grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, selenyum, çinko ve magnezyum gibi minerallerden zengin bir meyvedir. Ayvanın sağlığınız için faydalarını sıralayacak olursak; Bağırsak kanserine karşı koruyucudur. Antiviral ve antiseptiktir özelliğiyle virüslere karşı koruyucudur. Ayva yüksek seviyede çözünür lif olan pektin ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. İdrar söktürücüdür. Antioksidan özelliği ile yaşlanma sürecini yavaşlatır. Doğal antibiyotik olan ayva, damar tıkanıklığına karşı koruyucudur. Kan basıncını dengeler. İçerdiği element ve vitaminler, kolon kanserine karşı koruyucudur. Hafızayı kuvvetlendirir. Kalp damar hastalıklarına neden olan serbest radikallere karşı koruma sağlar.

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