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Haberler Sağlık Kakao strese bire bir

Kakao strese bire bir

6.1.2023

Kakao strese bire bir
KAKAO, kronik hale gelen stresi yenmenize yardımcı olacak potasyum bakımından zengindir. Kakao, mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlarken iştahı da kontrol altında tutar. İltihaplanmayı önler ve bu sayede kanserden korur. Kakaonun içinde, yeşil çaya oranla çok daha fazla antioksidan bulunur. Kalsiyum kaynağı olan kakao aynı zamanda güçlü kemiklerin oluşmasını sağlar. İçerdiği bakır sayesinde kakao, cilde, damarlara ve dokulara da çok büyük fayda sağlıyor. Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko da kakaoda bolca mevcuttur.
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