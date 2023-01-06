Sağlıklı tırnaklar için yumurta, muz ve havuç

Yediğimiz gıdalarla doğrudan ilişkili olan tırnak sağlığı için özellikle a vitamini, biotin ve likopen içeren besinleri sıkça tüketmek gerekiyor. Bazı besinleri daha sık tüketerek bakımlı ve güçlü tırnaklara sahip olmak mümkün. İşte bu derdinize derman olabilecek bazı besinler:

YUMURTA: Sadece tırnakların değil bütün bedenin sağlıklı olması için yumurta tüketmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. Bunların yanı sıra tırnaklar için de "olmazsa olmaz" bir besin yumurta. Tırnakların sağlığı ve parlaklığı için gerekli olan protein ve keratini bol bol içerir.

MİNERAL ZENGİNİ

TATLI PATATES: Tatlı patatesler, daha güçlü, sağlıklı görünen tırnaklar ve cilt oluşumuna yardımcı olur. Tatlı patates, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü antioksidan beta- karoten ile doludur. Vitamin A, tırnak sağlığını destekleyen hücre büyümesi için gereklidir. Bu vitamin eksikliği, kuru ve kırılgan tırnaklara neden olabilir.

MUZ: Muz birçok vitamin ve mineral açısından son derece zengin. Zaten muzun bir potasyum deposu olduğunu ve bunun başta kalp sağlığı olmak üzere birçok vücut fonksiyonu için faydalı olduğunu biliyoruz. Muz, içerdiği B6 vitamini ve silis gibi mineraller sayesinde tırnak sağlığı için de gözde bir besin.

HAVUÇ: Havuç, cildimiz ve saçlarımız için faydalı bir besin. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de katlı sağlıyor. Havuç, içerdiği A vitamini sayesinde tırnakların daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

SU: Dehidrasyonun tırnaklarınızın genel sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Susuz kalmayı önlemek için, günde sekiz ila 10 bardak su içmeniz gerekiyor.