Hırıltılı çocuklarda astım gelişebilir

İZMİR Özel Can Hastanesi Çocuk Göğüs, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özkan Karaman hırıltılı çocukların yaklaşık üçte biride ilerleyen dönemde astım gelişebildiğini söyledi. Özellikle genetik yatkınlığı olanların bu konuya daha da dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karaman dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdi. Öksürük ve hırıltının bazen de nefes darlığı ile seyreden bir tablo olduğunu belirten Prof. Dr. Karaman, "Süt çocukluğu çağı olarak bilinen 0-3 yaş aralığında her on çocuktan üçünde görülür. Çocuğun göğüs kafesinden hırıltı dediğimiz ıslık çalar gibi bir ses duyulur. Hava değişiminin ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü bu günlerde vakalarda artış dikkati çekmektedir. Özellikle genetik yakınlığın olduğu çocuklarda daha sık görülür" dedi.

SIKLIĞI DA ARTTI

HIŞILTILI çocukların üçte birinde ilerleyen yıllarda astım gelişme riski olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan Karaman, " Bu nedenle bu çocukların Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları uzmanları tarafından takip edilmesi önemlidir. Hastalığın kökeninde alerjik faktörlerde olabilir. Son yıllarda artan çevre kirliliği, toz ve polen yoğunluğunda artış, egzos gazı yoğunluğu, birçok sanayi-fabrika gibi işletmelerin yaşam alanları içinde kalması, tüm dünyada ekosistemin dengesinin bozulması alerjik hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır" dedi.

BUNLARA DİKKAT!

"HIRILTILI çocukların yatak odasında toz tutan eşyalar, oyuncak olmamalıdır" diyen Prof. Dr. Özkan Karaman, "Ev tozunda üreyen mite adı verilen akarcıklar hırıltının uzamasına ve astım gelişmesine neden olabilir. Evde nemlendirme amacı ile su buharı yapılması ve ev içine çamaşır asılması hırıltıyı tetikleyebilir" dedi.