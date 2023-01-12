Kaygı bozukluğunu besinlerle azaltın

DÜNYA çapında milyonlarca insanı etkileyen anksiyete yani kaygı bozukluğu, durumunda bir uzmandan yardım almak atılacak ilk adım. Beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek bu sorunla daha kolay baş edilebileceği de uzmanlarca belirtiliyor.

Araştırmalar doğru beslenmenin bu rahatsızlığın semptomlarını iyileştirmede yardımcı olabileceğini kanıtlamış. İşte anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olan besinler:

DAVRANIŞLARI İYİLEŞTİRİYOR

YUMURTA: Yumurta sarısı bir diğer D vitamini kaynaklarından biridir. Yumurta aynı zamanda mükemmel bir protein deposudur. Vücudun ihtiyacı olan büyüme ve gelişmeyi destekleyen aminoasitleri içerir. Yumurtada ayrıca serotonin (mutluluk hormonu) oluşumunda rol oynayan triptofan adlı bir aminonasit bulunur. Serotonin ruh halini, uykuyu, hafızayı ve davranışları düzenlemeye yardımcı olan kimyasal bir nörotransmitterdir. Bu hormonun ayrıca beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği ve anksiyeteyi azalttığı da düşünülmektedir.

BALIK: SOMON, uskumru, sardalya, alabalık ve ringa balığı gibi yağlı balıklarda omega-3 yüksektir. Omega-3, psikolojik sağlık ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde büyük etkisi olan güçlü bir yağ asididir. Uzmanlar haftada en az 2 porsiyon yağlı balık yemeyi öneriyor.

FERMENTE GIDALAR: Yoğurt ve diğer fermente gıdaların beslenme düzenine eklenmesi bağırsak florasına fayda sağlayabilir ve kaygıyı azaltabilir. Fermente besinler arasında; peynir, lahana turşusu, yoğurt ve fermente soya ürünleri bulunur.

ÇİKOLATA: UZMANLAR, bitter çikolatanın stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyorlar. 2014 yılında yapılan bir araştırma, 40 gram bitter çikolatanın öğrencilerde stresi azaltmaya yardımcı olduğunu keşfetti. Çikolata yüksek bir triptofan içeriğine sahiptir ve iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum depresyon ve kaygı belirtilerini

azaltabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: KABAK çekirdeği elektrolit dengesini azaltabilir. düzenlemeye ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Kabak çekirdeği, muz gibi potasyum bakımından zengin besinler stres ve kaygı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

KOYU yapraklı yeşillikler folat bakımından zengindir ve vücudumuzun ruh halini iyileştiren serotonin ile dopamini üretmesine yardımcı olur.