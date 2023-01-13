Geçmeyen öksürükte nane-limon faydasız

Son günlerde öksürük çok sayıda kişinin ortak şikayeti haline geldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, hastalıktan sonra "öksürüğüm bir türlü geçmiyor" şikayetinin covid ile ilgisinin olmadığını ifade ederek, "Geçmeyen öksürüğünüz varsa nane limon kaynatmaktan, baharattan ve sıcak içeceklerden uzak durun" dedi.

İNTİHARA EŞ DEĞER

Prof. Dr. Sakarya, "Üst solunum yolu şikayeti olan hastaların genellikle boğazlarında büyük bir tahribat yaşanıyor ve öksürük çok uzun zaman geçmiyor. Tahribat geçmeyince dışarıdan aldıkları virüslerle etkileşim halinde oluyorlar" dedi.

Öksürüğü bir türlü geçmeyen hastanın sıcak içecekler içtiğini, sıcak suya limon sıkıp tükettiğini, portakal suyu gibi asitli içecekler içtiğini, iyi gelir düşüncesiyle baharat yediğini anlatan Prof. Dr. Sakarya, "Bu boğazınız için intihara eş değer bir durum. Kişinin boğazı zaten çok hassas ve harap. Kişi sürekli bunları tükettiğinde boğazdaki yaranın geçmesine bir türlü izin vermiyor. O yara daha çok tahriş oluyor ve bir kısır döngüye giriliyor. Soğuk algınlığı varsa, burun tıkanıklığı yaşıyorsa nane-limon ikilisini bol bol tüketmeli; ancak boğazda bir tutulma ve öksürük varsa bunu yapmıyoruz" dedi.