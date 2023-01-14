Sömestr tatilinde çocukların göz muayenelerini yaptırın

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, ailelerin sömestr tatilini fırsat bilerek çocuklarının göz muayenelerini yaptırmalarında fayda olduğunu söyledi. Göz hastalıkları arasında yer alan miyop, astigmat ve hipermetropun, aile tarafından fark edilemediğinde, çocuğun ders başarısının düştüğünü kaydeden Op. Dr. Asena, "Bu rahatsızlıklar, ders çalışırken çocukların motivasyonunu da olumsuz yönde etkiliyor" dedi. "Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor" diye düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıklarının da gelmesi gerektiğini beliren Asena, çocuklarda göz muayenesinin büyük önem taşıdığını söyledi.



BELİRTİLERE DİKKAT

Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu gibi davranışların yanı sıra; çocukların baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerine dikkat çekti. Okul öncesinde 5-6 yaştan erken dönemde taramaların yapılmasının hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından gerekli olduğunu hatırlatan Asena, şu bilgileri verdi: "Özellikle bu dönemde göz tembelliği yönünden çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Her sağlıklı çocuk, her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır. Gözde bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli. Bu konuda öğretmenlere de büyük görev düşüyor."





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