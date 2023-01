‘Hızlı kilo vereyim diye sağlığınızdan olmayın’

Sosyal medya platformlarından görülerek uygulanan ve hızlı kilo kayıplarına neden olan diyet ve kürlerin sağlıklı olmadığını belirten Diyetisten Rümeysa Karakaya, "Yanlış diyet programları, birçok sağlıksal sorunu beraberinde getirir. Kilo vereceğim diye sağlığınızı yitirirsiniz" uyarısında bulundu. Karakaya, 'Bir haftada 10 kilo' tarzında vatandaşların önüne çıkan diyetlerin aşırı derecede sağlıksız olduğunu vurgulayarak, sağlıklı bir diyetin sürdürülebilir ve kişinin yaşam tarzına uygun olması gerektiğini söyledi. Karakaya, sürdürülebilir olmayan her diyetin, beraberinde verilen kiloların tekrar geri alınmasını garanti edeceğini ifade etti.



ZAYIFLAMA İLAÇLARI YANLIŞ

Vatandaşların bir haftada 10 kilo verdiren diyetlere fazla itibar ettiğini dile getiren Karakaya, "Bu diyetleri yaparken hızlı kilo sağlamak amacıyla çok düşük enerjili diyetler uygulanıyor. Yoğun egzersiz programları ve zayıflama ilaçları ile çaylar kullanılıyor. Bu yanlış bir tutum. Hızlı kilo kaybının beraberinde getirdiği sağlık sorunları vardır. Mesela kas kaybı en önemli sonuçlarındandır. Yapılan bir çalışmada sağlıklı bir diyet ile çok düşük enerjili bir diyet karşılaştırıldığında, düşük enerjili diyetin, diğerinden 6 kat daha fazla kas kaybına neden olduğu gözlemlenmiştir. Sağlıklı bir diyet sürdürülebilir olmalıdır. Kişinin yaşam tarzına uygun olmalıdır" diye konuştu.



ANEMİ VE SAÇ DÖKÜLMELERİ

Diyet programlarının kişiye özel olması gerektiğini belirten Karakaya, "Mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Diyet bireye özgüdür. Diyet planı izlenirken, kişiye özgü sağlıklı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu da kişinin yağ yüzdesi, kas kütlesi, ihtiyacı olan enerji ve besin ögeleri hesaplanarak uzmanlar tarafından bir liste oluşturulmalıdır. Uzun dönemli çok düşük kalorili diyetler, hızlı kilo kayıpları, besin öğelerindeki yetersizliklere neden olur. Besin ögesindeki yetersizlikler ise demir, folat ve B12 eksikliğine neden olabilir. Bunlar da aşırı yorgunluk ve anemi, saç dökülmesine neden olur. Kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın" diye konuştu.



SAĞLIKLI BESLENMENİN ALTIN KURALLARI

Yanlış beslenme ya da diyetlerin sağlığımıza zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu şekilde vücudu daha çok yorar ve bağışıklığınızı düşürürsünüz. Sağlıklı beslenmenin temel kurallarından biri işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar, şeker ve tuzdan kesinlikle uzak durmaktır. Tüm mevsimlik sebze ve meyvelerin değişik renklerinden günde üç-beş porsiyon yiyebilirsiniz. Kızartmalardan mutlaka kaçınıp haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz. Haftada en az 2 gün ızgarada ya da buğulama yöntemiyle yağlı balıklardan tüketin. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, peynir; et grubunda yer alan et, tavuk, balık, yumurta doğru beslenmenin vazgeçilmez öğeleridir. Ara öğünlerde ise az miktarda ceviz, badem, fındık sağlıklı beslenmenin tamamlayıcılarıdır. Basit karbonhidrat içeren ve hamur işi gıdalar yerine sofranızdan mevsim salatalarını eksik etmeyin. Şuruplu değil sütlü tatlıları tercih edin" diye konuştu.

