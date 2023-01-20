Güçlü tırnaklar için havuç, muz ve süt

Tırnaklarınız çabucak kırılıyor ya da sağlıksız görünüyorlarsa, muhtemelen beslenme alışkanlıklarınızda bir takım vitamin ve minerallerden faydalanmadığınızı gösterir. Hem genel sağlık hem de dış görünüş açısından tırnaklar oldukça önemli. Bu nedenle tırnak sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bazı besinleri daha sık tüketerek bakımlı ve güçlü tırnaklara sahip olmak mümkün.

ELLERİNİZİ NEMLENDİRİN

Ellerinizi ve tırnaklarınızı gece yatağa girmeden önce ya da gün içinde kuruduğunu fark ettiğiniz anda mutlaka nemlendirici bir kremle nemlendirin. Eğer nemlendirici kreminiz bulunmuyorsa zeytinyağı ya da zeytin sütünü de nemlendiriciye alternatif olarak kullanabilirsiniz. Bulaşıkları yıkarken ya da evi temizlerken ellerinizin ve tırnaklarınızın deterjanların içinde bulunan zararlı kimyasallardan kaçınması için mutlaka eldiven kullanın. Bunların dışında beslenmenize özen göstermeniz gerekiyor. İşte bu derdinize derman olabilecek bazı besinler...

HAVUÇ: CİLDİMİZ ve saçlarımız için faydalı bir besin. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de katlı sağlıyor. Havuç, içerdiği A vitamini sayesinde tırnakların daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

TATLI PATATES: DAHA güçlü, sağlıklı görünen tırnaklar ve cilt oluşumuna yardımcı olur. Tatlı patates, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü antioksidan betakaroten ile doludur. Vitamin A, tırnak sağlığını destekleyen hücre büyümesi için gereklidir. Bu vitamin eksikliği, kuru ve kırılgan tırnaklara neden olabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: YÜKSEK miktarda çinko içerir. Çinko ise bağışıklık sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olan ve bağ dokusu oluşturmada önemli bir rol oynayan bir vitamindir. Çinko aynı zamanda vücudun ve sağlıklı tırnakların yapı taşları haline gelen yeni proteinler üretme yeteneğini de düzenler. Çinko eksikliği, tırnaklara baskı yaptığınızda ortaya çıkan izlere benzer şekilde tırnaklarda beyaz alanlara neden olabilir. Sağlıklı ve güçlü tırnakların tadını çıkarmak için kabak çekirdeği yemeye çalışın.

YUMURTA: SADECE tırnakların değil bütün bedenin sağlıklı olması için yumurta tüketmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. Bunların yanı sıra tırnaklar için de "olmazsa olmaz" bir besin yumurta. Tırnakların sağlığı ve parlaklığı için gerekli olan protein ve keratini bol bol içerir.

SÜT: SÜTTEKİ yüksek kalsiyum içeriği tırnakları güçlendirir ve daha hızlı büyümelerini sağlar. Günlük en az bir bardak süt içmeyi deneyin. Vücuttaki kalsiyum eksikliğinin tırnakların gevrek ve kuru olmasına neden olabileceği bulunmuştur. Vücudun kalsiyumu tamamen emmesini sağlamak için, sütü yumurta ve mantar gibi D vitamini yönünden zengin yiyeceklerle tüketin.

MUZ: Birçok vitamin ve mineral açısından son derece zengin. Zaten muzun bir potasyum deposu olduğunu ve bunun başta kalp sağlığı olmak üzere birçok vücut fonksiyonu için faydalı olduğunu biliyoruz. Muz, içerdiği B6 vitamini ve silis gibi mineraller sayesinde tırnak sağlığı için de gözde bir besin.