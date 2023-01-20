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Haberler Sağlık Vücudunuzu virüslere karşı ayva ile koruyabilirsiniz

Vücudunuzu virüslere karşı ayva ile koruyabilirsiniz

20.1.2023

Vücudunuzu virüslere karşı ayva ile koruyabilirsiniz
AYVA; A, B ve C grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, selenyum, çinko ve magnezyum gibi minerallerden zengin bir meyvedir. Bağırsak kanserine karşı koruyucu olan ayva, antiviral ve antiseptik özelliğiyle virüslere karşı da vücudunuza kalkan olur. Ayva yüksek seviyede çözünür lif olan pektin ile kötü kolesterolü düşürmeyi de sağlar. Ayrıca, idrar söktürücü, yaşlanma sürecini yavaşlatma, damar tıkanıklığına karşı koruma gibi özellikleri bulunur. Kan basıncını dengeleyen ayva, içerdiği element ve vitaminlerle hafızayı kuvvetlendirir.
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