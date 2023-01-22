Demir eksikliği kelliğe yol açıyor

DR. Öğr. Üyesi Hülya Cenk, saç dökülmesi ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Cenk, saçların günlük belirli bir sayının altında dökülebildiğini ve günde 100 tele kadar saç dökülmesinin normal olduğunun altını çizerek, "Saç dökülmesi hem kadın hem erkekte görülebilir, günde 100 tele kadar saç dökülmesi normaldir. Bu sayı günlük 100 telin üzerine çıktığında ya da bu sayıdan bağımsız odaksal ya da özel şekiller oluşturan saç kayıpları görüldüğünde altta yatan sebeplerin araştırılması gerekir" dedi.

Beslenme ve demir eksikliğinin saç kaybına yol açtığını açıklayan Dr. Hülya Cenk, "Beslenme ile saçın yapısına katılan proteinler ve bu proteinlerin bir araya gelmesinde kullanılan vitaminler ile eser elementler çoğunlukla diyet ile alınmaktadır. Bu nedenle sağlıklı saçlar aslında dengeli ve yeterli beslenmenin bir sonucudur. Demir eksikliği ise hem kansızlığa yol açarak, hem de kansızlığa yol açmasa bile saçın büyüme fazını sekteye uğratarak saç kaybına yol açabilir" ifadelerini kullandı.