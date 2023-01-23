Geleceğin süper besini moringa

ASYA kıtasının doğusunda yetişen kökleri ve tohumları da tüketilen moringa bitkisi özellikle yaprakları toz haline getirilerek öğütülüyor ve birçok alanda kullanılıyor. Gerçek bir yaşlanma savaşçışı olan moringa, "geleceğin süper besinleri"inden biri sayılıyor. Muzdan 3 kat daha fazla potasyum içeriyor, portakaldan 4 kat daha fazla C vitamini içeriyor oluşuyla da tüm yıldızları üzerine topluyor. İçinde yüksek miktarda A vitamini barındırıyor. Bu nedenle göz yapısına destek oluyor, kabızlığı önlüyor, ciltteki kırışıklıkları gideriyor, ülseri iyileştiriyor, zayıflamaya yardımcı oluyor ve anne sütünü artırıyor.

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