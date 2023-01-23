Gençlik iksiri aspir yağı

İçeriğindeki vitaminler kilo verme, saç ve cilt bakımı üzerindeki olumlu etkileri nedeni ile özellikle günümüzde kozmetik sektörünün dikkatini çeken aspir yağı halk arasında yalancı safran olarak da adlandırılır. İçeriğindeki E vitamini ve antioksidan özelliği cildin iyileşmesi ve gençleşmesi için katkı sağlar. E vitamini özelliği ile cildin nemini kazanmasını sağlayan aspir yağı, cildi iyileştirerek pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Antioksidan etkisi ile yaşlanmanın etkilerini ve belirtilerini azaltır.

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