Vitamin deposu kış meyveleri

NARI ÇEKİRDEKLERİYLE TÜKETİN

VİTAMİN, mineral ve lif içeriği zengin olan nar, bağışıklık sistemini güçlendirmesinden kalbe, sindirimden göz sağlığına dek birçok fayda sağlıyor. Narın faydalarını artırmak için çekirdekleriyle beraber tüketilmesi gerekiyor. Diyabet hastalarının 1 çay bardağını aşmadan tüketmeleri gerekir. Ayrıca özellikle kan sulandırıcı bazı ilaçlarla etkileşime girebildiği için dikkatli olunmalıdır. Yüksek riskli gebelikte de ilk üç ayda rahim kasılmalarına yol açabilir.





BAĞIRSAK VE KALP DOSTU KİVİ

100 gram kivinin günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini karşıladığını biliyor muydunuz? Kivi hem çözünmez hem de çözünür lif içeriğine sahiptir. Çözünmeyen lif bağırsak hareketlerini düzenlemeye, çözünür lif ise kan şekerinin düzenlenmesine ve kalp sağlığına fayda sağlar. Kivi özellikle çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir, yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının da dikkatli tüketmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



ELMAYI ÇİĞNEYEREK YİYİN

KIŞ mevsiminin öne çıkan meyvelerinden elmanın içerdiği vitaminler, mineraller ve zengin lif yapısıyla tam bir sağlık deposu. Kalpten astıma, diyabetin önlenmesinden kilo yönetimine dek birçok faydası bulunuyor. Elma diyabetin önlenmesi için önemli olan insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olurken, içerdiği çözünür lif olan pektin sayesinde yağın bağırsaklardan geri emilimini azaltarak kötü kolesterolü düşürmeye de katkı sağlar. Elmanın faydalarından ve lif içeriğinden en iyi şekilde yararlanmak için suyu sıkılarak değil, çiğnenerek tüketilmelidir.



ZAYIFLAMAK İSTEYENE AYVA

MEVSİMSEL hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren, zengin potasyum içeriğiyle tansiyonu düşürmede etkili olan ayva tam bir vitamin ve mineral deposu. Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini çok hızlı yükseltmez. Bu nedenle insülin direnci ve diyabeti olanlar ile zayıflama diyeti yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir.



REFLÜSÜ OLANLARA SINIRLI PORTAKAL

ZENGİN C vitamini içeriğiyle vücut direncini artıran portakal kalp ve damar sağlığını korumaya, tansiyonu düzenlemeye, iltihabı önlemeye, kansızlığa karşı demirin emilimini kolaylaştırmaya, gözleri kuvvetlendirmeye ve cildi korumaya dek bir çok fayda sağlıyor. Asit içeriğinden dolayı reflü hastaları dikkatli tüketmeli.

CİLTTEN GÖZE MANDALİNA

BAĞIŞIKLIĞI güçlendiren, eklem ve göz sağlığını destekleyen mandalina, kalpten kansere, gözden cilt sağlığına dek birçok fayda sağlıyor. Mandalinanın asit içeriği ise mide rahatsızlığı olanlarda sıkıntı yaratabilir. Çekirdeklerinin tüketilmesi ise apandisitte sorunlara yol açabilir.



ANTİDEPRESAN İLE GREYFURTA DİKKAT

C vitamini deposu ve iyi bir lif kaynağı olan greyfurt, tokluk süresini uzatmaya, kötü huylu kolesterolü düşürmeye ve antioksidan içeriğiyle kanser gibi hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor. Buna karşın asitli yapısıyla mide şikayetlerini artırabildiği, ayrıca yüksek besin-ilaç etkileşimine yol açabildiği için kolesterol, kan sulandırıcı, antidepresan gibi ilaç gruplarını kullananlar da dikkatli tüketmelidir.