Ameliyatla iyileşebilen bunama nedeni: Hidrosefali

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz beyin içerisinde bulunan odacık sisteminin (ventrikül) ve boşluklarında beyin omurilik sıvısı birikmesi durumu olarak adlandırılan hidrosefali hakkında bilgiler verdi. Opr. Dr. Palaz, "Her yaş grubunda görülebilen hidrosefali erişkinlerde 60 yaş üzerinde görülen biçimi normal basınçlı hidrosefali olarak adlandırılır. Beyin omurilik sıvısı görevi beyni korumak, beynin ihtiyaçlarının karşılanması ve atıkların iletilmesi olan her gün üretilen ve emilen özellikli bir sıvıdır. Beyin omurilik sıvısı beynimizde üretilir. Beyin ve omurilik de bunları çevreleyen kılıflar içinde dolaşır ve emilir" diye konuştu.

SIK GÖRÜLEN BULGULAR

Normal basınçlı hidrosefali hastalarında klasik üçleme olarak bilinen yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve unutkanlık bir arada görülüyorsa klinik tanı koymanın kolaylaştığını belirten Opr. Dr. Palaz, "Tanı koymak için en sık görülen üç bulgunun birlikte olmasına gerek yoktur. Bu şekilde şikayeti olan hastaların vakit geçirmeden hekim tarafından değerlendirmesi yapıldıktan sonra görüntüleme yöntemleri yardımı ile tanı konabilir" dedi. Opr. Dr. Palaz, "Normal basınçlı hidrosefali hastalarında tanı konduktan sonra vakit kaybetmeden ŞANT operasyonu olarak adlandırdığımız beyinde biriken ve baskıya neden olan beyin omurilik sıvısının kateterler aracılığı ile karın içi boşluğa aktarılmasını sağlayacak operasyon yapılır. Erken dönemde yakalanan hastalarda semptomlarda yüzde 80 oranında düzelme görülür. Sonuç olarak hastalık potansiyel olarak düzeltilebilir bir hastalıktır" diye konuştu.