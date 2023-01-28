Çocukların okul başarısını etkiliyor

Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, dijitalleşen çağda çocukların boş zamanlarını ekranlara bakarak geçirdiğini belirterek, "Uzun süre ve sürekli ekranlara bakmak özellikle çocukların göz sağlığını bozmaktadır. Göz bozukluğu çocukların okul başarısını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi çocukların göz sağlığını koruyacaktır" dedi. Karnelerin alınması ile birlikte başlayan ara tatilinin hem ebeveynler hem de çocuklar açısından verimli geçmesi için tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Onur Aydın, "Çocuklarımızın dijital ekranlara bağlı göz sağlığı problemleri yaşamaması için tamamen dijital ekran kullanımına engel olunamıyorsa bile bunu gün içinde belli saatleri kapsayan bir programa oturtmak gerekiyor. Bir göz hekimi olarak ben dijital ekranlara bakarak geçirilen sürenin kabul edilebilir dilimi aşmamasını öneriyorum" dedi.

EKRANA NASIL BAKIYOR

"Ekrana gereğinden fazla yakın bakmak çocukların görme mesafelerini bir karışa kadar daralttığı için gözlerde yorgunluğa ve göz bozukluğuna sebep olmaktadır" diyen Op. Dr. Aydın, "Göz sağlığını etkileyen faktörler arasında dijital ekran başında geçirilen süre kadar ekrana olan mesafe de önem arz etmektedir. Bu hususta da çocuğumuzun ekrana ortalama 40 santimetreden bakıyor olmasına özen göstermeliyiz. Ekrana gereğinden fazla yakın bakmak çocukların görme mesafelerini bir karışa kadar daralttığı için gözlerde yorgunluğa ve göz bozukluğuna sebep olmaktadır" dedi.



KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ

"OKUL başarısı düşen çocuklarda tahtayı görememekten kaynaklı bir göz bozukluğu olabilir" diyen Op. Dr. Onur Aydın, "Eğer çocuğunuz okulda tahtada yazılanları göremediğini söylüyorsa, gözleri çabuk yoruluyorsa, televizyon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlere çok yakından bakıyorsa bir göz bozukluğu olabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir göz hekimine gitmenizde yarar var. Ayrıca çocuğunuzun göz sağlığı için her hangi bir problem olmasa bile yılda bir kez göz muayenesi yaptırmanız oluşabilecek sorunların önüne geçebilir" şeklinde konuştu.