Erken tanı hayat kurtardı

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki Ziya Çakıcı yaklaşık 2 buçuk ay arayla iki kardeşini de kalp krizinden kaybedince kalp muayenesi için Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'ne başvurdu. Burada Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, yapılan muayenenin ardından Ziya Çakıcı'ya anjiyo öneriyor. Yapılan anjiyo sırasında kalbe giden ana damarda yüzde 98'lik tıkanma tespit edilen Ziya Çakıcı başarılı bir anjiyo işleminden sonra sağlığına kavuştu.

'İYİ Kİ GELMİŞİM'

Yaklaşık 2.5 ay önce abisinin uykusunda kalp krizi geçirerek yatağında ölü bulunduğunu belirten Ziya Çakıcı, "Abimin ardından kardeşim ünlü perküsyon sanatçısı Berkant Çakıcı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki kardeşimi de kalp krizinden kaybedince bende bir kalp muayenesi için bir sağlık merkezine başvurdum. Burada yapılan muayene sonucunda aslında değerlerimin normal olduğunu ancak bir anjiyo yaptırmamda fayda olacağını söylediler. Bunun üzerine Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'ne başvurdum. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül hocamın muayenesinin ardından anjiyoya girdim. Doktorum bana kalbe giden ana damarımın yüzde 98 tıkalı olduğunu, eğer doktora gelmeseydim benimde belki de hayatımı kaybedebileceğimi söyledi. Aslında benim hiç şikayetim yoktu. Bu yüzden doktora gitmiyordum ama şimdi o kadar iyi anladım ki düzenli kontroller hayat kurtarıyor. Ben başta Prof. Dr. Harun Evrengül olmak üzere benimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.



GEÇ KALINMIŞ OLSAYDI KURTARILAMAYABİLİRDİ

HASTANIN operasyon süreci hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Harun Evrengül, "Hastamız bize hikayesini anlattığında ekip olarak üzüldük. Ancak kendisi için bir şeyler yapabilir miyiz diye detaylı bir muaneye aldık. Anjiyo kararı verdik. Anjiyo sırasında kalbe giden ana damarda yüzde 98'lik bir tıkanıklıkla karşılaştık balon ve stent işlemleriyle tıkanıklığı açtık. Kendisi şu an gayet sağlıklı fakat biraz daha geç kalmış olsaydı belki de kendisi de vefat edecekti. Bu yüzden her zaman söylediğimiz konuyu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Özellikle ailesinde kalp damar hastalığı olan kişiler için düzenli doktor kontrolü önem arz ediyor. Ailesinde kalp hastalığı olmayan kişilerde, olma ihtimaline karşı önlem olarak düzenli kontrollerini yaptırmalıdırlar. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Erken tespit edilen kalp damar hastalıklarının tedavi başarısı her zaman daha yüksek olmaktadır" dedi.