Kanser hastalarında kişisel bakıma dikkat

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Bulut Okut kanser hastalarının en çok merak ettiği konular arasında deri, tırnak, saç ve saçlı deri bakımının nasıl yapılacağı konusunda kanser hastalarına önemli tavsiyelerde bulundu.

TIRNAKLAR KISA TUTULMALI

Kanser hastalarının genel deri bakımında dikkat etmesi gerekenlerin başında sağlıklı beslenilmesi ve bol sıvı tüketilmesi geldiğini kaydeden Dr. Okut, "Sıkı, sentetik ve yünlü giysilerden kaçınılmalıdır. Banyo kısa tutulmalı ve ılık su ile yapılmalıdır. Banyoda lif, kese, kimyasal duş jelleri ve peeling gibi cildi tahriş edebilecek uygulamalar ve ürünlerden kaçınılmalıdır" dedi.

GÜNEŞ KREMİ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Ecem Bulut Okut, şöyle konuştu: "Banyo sonrası havluyla nazikçe, tamponlama şeklinde kurulanmalıdır. Tüm deri banyodan çıkınca ilk 3 dakika içinde hafif nemli iken nemlendirilmelidir. Vücuda parfüm, kolonya, tıraş sonrası losyonlar ve alkollü losyonların uygulanması önerilmemektedir. Gereksiz tıraş yapılmamalıdır. Güneş hassasiyetinden korunmak için en az SPF 30, eczane ürünü güneş kremleri kullanılmalıdır." Kanser hastalarının aldığı ilaç tedavilerinin (kemoterapiler) tırnakları daha kırılgan hale getirebildiğini kaydeden Dr. Ecem Bulut Okut, "Öncelikle el ve ayak tırnakları kısa tutulmalıdır. Manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamalarından kaçınılmalıdır. Tırnak etlerine dokunulmamalıdır. Oje - aseton kullanımı önerilmez. Doğal yağlar, özellikle zeytinyağı ile sık sık tırnakların etrafı nemlendirilmelidir. Ayak tırnakları için rahat spor ayakkabılar tercih edilmeli. Eğer tırnak sallanıyorsa kesinlikle asılınmamalı, bandajlayarak kendisinin düşmesi beklenmelidir" diye konuştu.

KEMOTERAPİ SONRASI 6 AY SAÇ BOYASI ÖNERİLMEZ

KANSER hastalarında saç kaybının sıklıkla kaçınılmaz bir durum olduğunu söyleyen Dr. Okut, "İlaca ve dozaja bağlı olarak saç kaybı düzeyi değişkenlik gösterebilir. Saçların kazıtılması ya da kısa kesilmesi dökülme sürecinde hastayı biraz daha rahatlatabilir. Bazen kemoterapi süreci devam ederken saç çıkışı başlayabilir" dedi.

ISILI İŞLEM YAPILMAMALI

DR. Okut şöyle konuştu: "Saçlar geri çıkmaya başladığında rengi ve yapısı değişebilir. Daha gri ve /veya kıvırcık olabilir. Zamanla eski formuna dönecektir. Yeni çıkan hassas saçlara ısılı saç şekillendiriciler kullanmak önerilmez. Hassas saç şampuanları tercih edilmelidir. Kemoterapiden sonraki 6 ay hem saçlar hem de saçlı deri hassas olduğu için saç boyama ve ısılı işlemler önerilmez" dedi.