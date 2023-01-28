‘Polikistik Over Sendromu’ kabusunuz olmasın

Polikistik over sendromu, ülkemizde yaygın olarak görülüyor. Üreme dönemindeki 6-7 kadından birinde karşımıza çıkan bu durumla ilgili Ekol Kadın Doğumdan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. İrfan Özer önemli bilgiler verdi. "Tedavilerin çoğu "düzenli adet görmeyi sağlayan" tedaviler ve "ovulasyon induksiyonu" yani yumurtlamayı uyarmak için kullanılan ilaçlar üzerine yoğunlaşsa da; polikistik overli olguların tedavisinde ilk basamak, sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kiloda kalmak olmalıdır" diyen Opr. Dr. Özer, belirtilerini de anlattı.

HASTA BİLGİLENDİRİLMELİ

Opr. Dr. Özer, "Düzensiz yumurtlama veya yumurtlama olmaması sonucunda adet olamama, gecikmeli- seyrek adet görülmesi, infertilite (kısırlık), tüylerde artış, yağlı cilt, sivilce ve saç dökülmesi; kilo problemleri; depresyon ve ruh hali değişiklikleri; kan basıncı yüksekliği, göbek çevresinde yağlanma, ileri dönemde kalp hastalıkları, bozulmuş glukoz toleransı, diyabet içeren metabolik sendrom yüzde 10 oranında görülebilmekte" dedi. "PKOS olan hastaların gebelik istemesi durumunda uygun şekilde danışmanlık verilip, hastalık hakkında detaylı bilgilendirme yapılmalı" diyen Opr. Dr. Özer, "Hastanın tıbbi geçmişi, kilosu, kadın doğum muayenesinin tamamlanmasını takiben; gereksinimler ve öncelikler doğrultusunda tedavi şekillendirilir ve gebelik istemi doğrultusunda gerekli basamaklara geçilir" dedi.



TEDAVİDE KULLANILAN YÖNTEMLER

● Tedavide ilk basamak; sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kiloda kalmak. PKOS görülen birçok kadın fazla kilolu ya da obez olabilmekte. Fazla kilodan kurtulmanın ve vücut kitle indeksinin düşürülmesinin (mevcut kilonun yüzde 5-10 kadarının kaybedilmesinin bile) yumurtlamanın tekrar başlamasına ve kendiliğinden gebeliklere olanak sağladığı bildirilmiştir.

● Çocuk istemi: Tedavi şeklini hastanın çocuk istemi belirler: Kilo verilmesinin yanında yumurtlamayı uyarıcı ilaç tedavileri PKOS hastalarında önemlidir. Bu tedaviler yumurta uyarmak için ağızdan hap şeklinde ya da iğne tedavileri şeklinde olabilmektedir.

● Adet periyotlarının düzenlenmesi: Doğum kontrol hapları PKOS gözlenen kadınlarda düzenli adet kanamalarının oluşması, akne, tüylenme şikayetlerinin iyileşmesi için kullanılmakta.