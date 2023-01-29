EGEPOL çalışanlarından kan bağışı kampanyası

ÖZEL Egepol Hastanesi çalışanları, örnek bir sosyal sorumluluk kampanyasına daha imza attı. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Egepol Sağlık Grubu çalışanları gönüllü olarak kan vermek için sıraya girdi. Hemşirelik ve Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Özlem Uyar, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve pandemi nedeniyle verilen iki yıllık bir aradan sonra kan bağışı kampanyasına katıldıklarını söyledi. Kan bağışı yapan kişilerden torbalara alınan kanın laboratuvarlarda steril şartlarda plazma ve kan hücreleri ayrılarak hastalarda farklı amaçlarla kullanılmak için çeşitli kan ürünleri hazırlandığını belirtti.

KAN VERİN HAYAT KURTARIN

BAŞHEKİM Dr. Murat Çelik ise, "Kanın plazma kısmı dondurularak daha uzun süre saklanabilmektedir; ancak eritosit gibi kan hücresi içeren kısmının en geç 30 - 35 gün içinde kullanılması gerekir; bu nedenle kan bağışında süreklilik daha önemlidir. Bu konuda sürekli çaba gösteren Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi çalışanlarını ve kan bağışı yapmak için koşarak gelen tüm mesai arkadaşlarımı kutlarım. Biz Egepol Ailesi olarak bilinçli kan bağışçısı sayısını artırmak için daha çok çalışacağız, siz de 20 dakikanızı ayırarak bir hayat kurtarabilirsiniz" dedi. Kan bağışı ihtiyacının sürekli olduğunu kaydeden Kızılay yetkilileri de kaza, ameliyat, kanser hastaları, organ nakli bekleyenler ve bu gibi pek çok durumda kullanılan kanların ihtiyaç sahiplerini tekrar yaşama döndürdüğünü ifade etti.