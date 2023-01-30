Fındıkla yaşlanmayı geciktir

Fındık tüketiminin vücuda çok sayıda faydası olduğu bilinmektedir. Hem sağlığa olan faydası hem de lezzeti insanlar tarafından çok tercih edilmesine neden oluyor. Çiğ fındık tüketimi hem tok tutma yönünden hem de sağlığa faydaları yönünden uzmanlar tarafından şiddetle öneriliyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor. Cildin daha genç görünmesini sağlayan çiğ fındığın faydaları saymakla bitmiyor.



İŞTE FINDIĞIN MUCİZELERİ!



DAHA SAĞLIKLI BİR CİLT

Fındıkta bulunan antioksidanlar, cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle mücadele ederek, cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Antioksidanlarla birlikte flavanoidler cilt hücrelerinin rejenerasyonunu uyarır. E vitamininin de desteğiyle ölü hücreleri ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt sağlar.



KANSERE KARŞI KORUR

Fındık güçlü bir antioksidandır. Sadece vücuttaki hücreleri yenilemez, DNA'sı bozuk ve tümörlü hücreleri azaltarak kanser riskini azaltır. Fındıkta bulunan bir bileşik olan betasitosterol meme ve prostat kanseri riskinide azaltmaktadır.



KABIZLIĞI ÖNLER

FINDIK iyi bir lif kaynağıdır. Sindirim sisteminin daha iyi çalışabilmesi için lif kaynaklarına ihtiyaç vardır. Alınan lif kaynakları sayesinde mide içerisinde öğütme daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışması neticesinde ishal ve kabızlık gibi sorunlardan kurtulmak mümkündür.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Fındık yağı E vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen E vitamini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önleyerek anemi riskini azaltır.



TOKLUK HİSSİ VERİR

İçerisinde bulundurduğu lif, protein ve yüksek yağ tokluk hissi verir. Gereğinden fazla fındık tüketimi ise tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açar.



SİNİRLERİ SAĞLAMLAŞTIRIR

Fındık, B6 vitamini açısından da zengin bir besindir. B6 vitamini sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan, sinirin kılıfı olan miyelinin yaratılması için gerekli bir vitamindir.



KASLARI GÜÇLENDİRİR

Fındık bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, kas gerginliğini azaltır ve kas yorgunluğunu, spazmı, kramp ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Yüksek magnezyum seviyeleri aynı zamanda kas gücünü artırmaya yardımcı olur.



BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Fındık içerisinde proantosiyanidinler, kuersetin ve kaempferol gibi fitokimyasal maddeler bulunur. Bu proantosiyanidinler 'flavonoidler' olarak adlandırılan bir gruba aittir. Flavonoidler beyin sağlığını destekler.



DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Diyabet hastaları günlük diyetlerine fındık eklediklerinde glukoz intoleransında iyileştirme görülmüştür. Fındık lifli bir besindir. Lif sadece sindirimi değil, aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini ortadan kaldırır.



KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Fındık içerisinde kalp sağlığına faydalı yağlar bulunur. Örneğin Oleik asit sayesinde kötü kolesterol (LDL) seviyesinin düşürülmesine yardımcı olurken, vücutta iyi kolesterolün (HDL) seviyesinin yükseltmesine fayda sağlar.