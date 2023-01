Güçlü kemikler doğru besinlerden geçer

Kemikler, vücut yapısını oluşturmadan organları korumaya ve kalsiyum depolamaya kadar birçok göreve sahiptir. Çocukluk döneminden itibaren sağlıklı kemikler oluşturmanın önemli olduğu gibi yetişkinlik döneminde de kemik ve eklem sağlığını korumak, kas ve kemikleri güçlendirmek önem taşır. Kemik ve eklem sağlığını korumanın esas adımlarından biri de doğru beslenmedir.

PEPİNO

PATLICANGİLLER ailesine ait bir meyve türüdür. C vitamini, fosfor ve potasyum kaynağıdır. Eklem ve kemik sağlığında etkilidir.



ZENCEFİL

Önemli bir ağrı kesici olan zencefil, güçlü bir anti-inflamatuardır ve eklemde inflamasyonu azaltır.



MAYDANOZ

Çok yüksek oranda C vitamini içerir. Ayrıca folik asit, A ve E vitamini yönünden zengindir. Büyüme ve kemik gelişiminde etkilidir.



ELMA

ANTİOKSİDANLAR, hücreleri serbest radikaller denilen moleküllerin vereceği zarara karşı korurlar. Elmada yoğun şekilde antioksidan bulunur.



ZERDEÇAL

ZERDEÇAL, anti-inflamatuar yani inflamasyona karşı koruyucu özelliğe sahip olan besinler arasındadır ve eklem sağlığı için oldukça faydalıdır.



SARIMSAK

Bağışıklık sistemini destekleyen sarımsak, antioksidan ve anti-inflamatuar içeriği ile eklem sağlığının korunmasına yardımcı olur.



SOĞA

A, B ve C vitamini ile fosfor ve kükürt bakımından zengindir. Doğal bir antibiyotik olan soğan, dayanıklılığı artırır ve kemikleri korur.



BİBERİYE

Anti-inflamatuar bir besin olan biberiye eklemlerde ağrı, sertlik ve şişlik gibi inflamasyon belirtileri varlığında tüketilebilir.