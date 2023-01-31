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Haberler Sağlık Spordan sonra kasları proteinle besleyin

Spordan sonra kasları proteinle besleyin

31.1.2023

Spordan sonra kasları proteinle besleyin
YOĞUN bir spordan sonra kas depolarımız takviyeye ihtiyaç duyar. Spor sonrası özellikle ilk 30 dakika içerisinde protein alımı, kasların beslenmesine önemli derecede yardımcı olacaktır. Tavuk göğsü veya hindi eti, balık, süzme peynir, barbunya, yumurta, yoğurt, yemişler (fındık, fıstık, badem, kabak çekirdeği) bu ihtiyacı karşılayacak besinler arasında yer alır. Bunların yanı sıra yulaf, mercimek ve protein barları da tüketilebilir. Vücut kütlenize ve yaptığınız spora göre ihtiyacınız olan protein miktarını öğrenmekte fayda var.
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