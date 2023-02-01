‘Sabun kullanmak saçta mantara sebep olabilir

KIŞIN kuruluk dolayısıyla saç kaybı yaşanmaması ve saçın canlılığının korunması için önerilerde bulunan Leyla Cesaret, mantar oluşumuna sebep olabilecek sabun ve benzeri ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Saçlar cildimiz gibi kışın kurumaya başladığı için korumak zorundayız.

Saçlar için doğru bakım önerilerinde bulunan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret öncelikli olarak kullanılan ürünlere dikkat çekti. "Yıkadığınızda cildi kurutarak bakteri ve mantara sebep olacak sabun ve benzeri ürünlerden uzak durulmalıdır" diyen Cesaret, saçların uygun bir şampuanla düzenli olarak yıkanmasının önemini vurguladı.

ÜÇ GÜNDE BİR YIKAYIN

ASaçların yıkama sıklığının da önemli olduğunu ifade eden Cesaret, "Saçların sık yıkanması doğal nemini kaybetmesi ve kurumasına sebep olabilir. Bu yüzden kışın 3 günde 1 yıkamanız uygun olacaktır. Kendi doğal yağı, saçların sağlıklı uzamasını sağlar. Saçlarınızda yağlanma problemi yoksa sık sık yıkanmamasında fayda vardır" dedi. Saçların boyalı, boyasız, kuru, yağlı veya yıpranmış olup olmadığına göre şampuanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Cesaret, "Yağlı saçlara sahipseniz nemlendirici şampuanlardan uzak durun. Saçlar uzun ise mutlaka saç kremi kullanın. Kremi saç diplerine en yakın noktadan uçlara doğru uygularsak tepelerin kabarık, uçların sönük olmasının önüne geçeriz" dedi.