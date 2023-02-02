Unutkanlık ve yürüme sorununa erken tanı ile ŞANT operasyonu

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seymen Özdemir hidrosefali sonucu oluşabilecek unutkanlık ve yürüme bozukluğunun erken tanı ile tedavi edilebileceğini söyledi. Hidrosefalinin beyin içerisinde bulunan odacık sistemi (Ventrikül) ve boşluklarında beyin omurilik sıvısı birikmesi durumu olduğunu belirten Op. Dr. Seymen Özdemir, "Normal basınçlı hidrosefalide, odacık sisteminde her gün aynı miktarda üretilen sıvının emilimi azaldığı zaman beyin içinde bu sistemde birikir ve bu sistemin giderek büyümesine neden olacaktır" dedi.

Toplumda yaşlılığa bağlı olabileceği düşünülen bu hastalıklarda erken tanı ile önlem almanın önemine dikkat çeken Özdemir, önemli bilgiler verdi.

VAKİT KAYBEDİLMEMELİ

"Normal basınçlı hidrosefali hastalarında yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, ve unutkanlık bir arada görülüyorsa klinik tanı çok kolaylaşacaktır" diyen Özdemir, "Hidrosefali hastalarında yürüme bozukluğu, küçük adımlarla ve ayaklarını yerden kaldıramama şeklindedir ve en sık görülen bulgudur. Yürüme bozukluğundan sonra en sık görülen unutkanlık, anımsama ve kavrama gibi entelektüel fonksiyonların kaybı ile görülür. Bu şekilde şikayeti olan hastaların vakit geçirmeden nöroloji ve beyin cerrahisi hekimlerine muayene olduktan sonra görüntüleme yöntemleri yardımı ile tanı konabilir. Normal basınçlı hidrosefali hastalarında tanı konduktan sonra vakit kaybetmeden ŞANT operasyonu olarak adlandırdığımız beyinde biriken ve baskıya neden olan beyin omurilik sıvısının kateterler aracılığı ile karın içi boşluğa aktarılmasını sağlayacak operasyon yapılır" dedi.