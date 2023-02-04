Sarı nokta hastalığı sinsi ilerliyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan sarı nokta hastalığının tedavisinde erken tanının önemli olduğunu söyledi. Erakgün, özellikle 55 yaş sonrası ve cinsiyet farkı gözetmeksizin görülen sarı noktanın, ağrısız geliştiği için sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Erakgün, "Sarı nokta hastalığı, retina tabakasında bulunan görme merkezinde yaşa bağlı olarak istenmeyen birikintilerle ortaya çıkar. Hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunur. Kuru tip daha sık görülmekle birlikte asıl görme kaybı, yaş tipte olur. Yaş tip ise kuru tipin zamanla ilerlemesinden veya kalıtsal özellikler nedeniyle ortaya çıkar. Kuru tipin tedavisinde C ve E vitamini, çinko, bakır, ve omega 3 içeren takviyeler kullanılır. Yaş tipte göz içi iğnelerle tedavi gerçekleştirilir" dedi.

Bu hastalıkta beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Erakgün, "Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi önemli. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyvelerle balık tüketmeli. Sigara ve alkolden de uzak durulmalıdır" diye konuştu.