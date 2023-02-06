Çocuklarda obezite hastalık nedeni

Toplumda neredeyse her üç kişiden biri obez ve obezite özelllikle çocuklar için ciddi sağlık problemlerine neden olmakta. Obezite vücutta yağ dokusunun fazla olması veya yağ kütlesinin vücut kütlesine oranının artmasıdır. Çocukluk döneminde obezite, önlem alınmazsa ileri yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çocuklarda obezite görülme nedenlerini araştıran çalışmalardan bazıları anne ve bebek etkileşiminin obezite üzerinde büyük rolünün olduğunu düşündürmektedir.



DUYGUSAL BAĞ ÖNEMLİ

Beslenme ve aktif oyun sırasında anne-bebek etkileşiminin obezite üzerinde etkilerini araştıran bir çalışmada, bebekleriyle etkileşimleri sırasında daha az duygusal yakınlık sergileyen annelerin, en hızlı kilo alan çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma ailevi etkileşimlerin çocuğun iştah ve diyetini nasıl etkileyebileceğini inceleyen ilk çalışmalardan biridir.



NEFES VE EKLEM SORUNLARI

■ Obezite sorunu yaşayan çocuklarda yüksek tansiyon ve kolesterol görülme olasılığı daha yüksektir. Bu problemler daha çok yetişkinlerde görülen sağlık sorunları olsa da günümüzde çocuklarda da bu sorunlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Çocuklarda ayrıca nefes alma ve eklem problemleri görülme sıklığı da artmaktadır. Ayrıca psikolojik ve özsaygı sorunları da oldukça sık görülmektedir.



SİGARA VE ALKOL ETKİLİ

■ Çocuklarda ebeveyn alışkanlıklarının kiloyu nasıl etkilediğini görmek için yapılan başka bir araştırmada hamilelik sırasında sigara içmiş, alkol almış veya madde kullanmış annelerin bebekleri takip edilmiştir. Bu alışkanlıklardan herhangi birine sahip annelerin bebeklerinde beslenme yetersizliği ve oksijenlenme sorunlarına bağlı olarak çocuklukta obezite riskini artıran metabolik sorunların olabileceği tespit edilmiştir. Araştırmadaki çocukların yaklaşık yüzde 40'ının 7 yaşında obeziteye sahip olduğu gözlenmiştir.



■ Araştırmacılar, bebeklik döneminde ebeveynler ile aktif oyun zamanları geçirmenin obeziteyi önlemeye yardımcı olacağına dikkat çekmektedir. Çocuklar ve ebeveynlerinin kaliteli zaman geçiriyor olması çocukların gereksiz yemeye yönelmesinin önüne geçer ve kalori alımı sınırlandırılmış olur. Çocuklarda obezite riskini azaltmaya yönelik yapılabilecek diğer maddelere gelin birlikte göz atalım.



ŞEKERLİ İÇECEKLERİ SINIRLAYIN

Şekerli içecekler kalori alımını yükselterek obeziteyi tetikleyebilir. Ayrıca şekerin pek çok olumsuz etkisi de vardır. Çin'de bir araştırmada, çocukların şekerli içecek tüketmesinin beyne zarar verdiği tespit edilmiştir. Araştırmada haftada 1 bardak şekerli içecek tüketenlerin beyin fonksiyonlarında yüzde 30, 2 bardak tüketenlerin yüzde 60 bozulduğu görülmüştür.



MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ ARTTIRILMALI

Sebze ve meyve grubu çocukların biraz daha tercih etmekte önyargılı olduğu gruptur. Fakat yüksek lif içeriğine sahiptirler. Bu yüzden çocuklara mutlaka sebze ve meyveler farklı biçimlerde sunulmalı ve sevdirilmeye çalışılmalıdır. Çocuklar farklı sebze ve meyve türlerini haftanın her günü 4-5 porsiyon tüketmelidir. Sebzeler düşük kalori içeriği ile obeziteye karşı mücadelede destek sağlar ve aynı zamanda günlük vitamin mineral ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı olur. Meyveler de yüksek kalori içeren atıştırmalık tüketimini azaltmada etkili olur. Küçük yaşlarda meyve tüketim alışkanlığı mutlaka çocuklara kazandırılmalıdır.



GÜN İÇİNDE YEDİKLERİNİ SORGULAYIN

Sağlıksız kilo alımını önlemek için çocukların gün içinde neler yediği takip edilmelidir. Okulda öğle yemeğinde, dışarıda arkadaşları ile veya evde yalnız olunan zamanlarda çocukların neler tükettiği sorulmalı, sağlıksız alternatifler tüketildiyse sağlıklı versiyonlarının neler olduğu çocuklara anlatılmalıdır.

EKRAN SÜRESİNİ AZALTIP HAREKETE TEŞVİK EDİN

Enerji harcanmasını arttırmak için fiziksel aktivite, obezite tedavisinde son derece önemlidir. Çocuklarda günlük fiziksel aktivite süresi en az 30 dakika olmalıdır. Yürüyüş, koşu, bisiklete binme, dans etme yapılabilecek basit egzersiz türleridir. Çocuğun obezite tedavisinde başarılı olabilmek için aktif bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Çocuklar ve ebeveynlerin birlikte haftalık aktivite programlaması yapması obeziteye karşı yapılabilecekler arasındadır.

SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLAR EVDE BULUNDURULMAMALI

Sağlıklı besinlere maruz kalmak çocukların bu besinleri tüketme olasılığını arttırır. Bu nedenle evde sağlıksız atıştırmalıkların bulunmaması çocukları sağlıklı olanı tüketmeye yönlendirecektir.