Deprem sonrası ölümlere yol açıyor! Crush sendromu nedir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde ekiplerin çalışmaları sürüyor. Enkaz altından çıkarılan kişilerde görülebilen crush sendromu ani ölümlere yol açabiliyor. Uzman isimlerden crush sendromu ile ilgili uyarılar geldi. Peki crush sendromu nedir? Crush sendromunda nasıl müdahale edilmeli? İşte merak edilenler...

CRUSH SENDROMU NEDİR?

Crush Sendromu, genellikle deprem, patlama veya maden kazaları gibi olayların sonucunda kişilerin bir alanda uzun süre sıkışmış ve hareketsiz kalması sonucunda ortaya çıkıyor.

Bu sendrom, özellikle kaslarda ağır ezilmeler ve yaralanmalar meydana gelmesiyle kendisini gösteriyor.

Depremlerde, genellikle enkaz altında kalan kişilerin şiddetli çarpma travmalarının neden olduğu ölümlerin dışında ikinci en sık ölüm nedeni olarak Crush Sendromu olarak biliniyor.

Bu sendrom, uzun süre boyunca hareketsiz kalmanın ardından kasların ezilmesi sonucunda ortaya çıkıyor.

CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ

Kas kütlesindeki ezilme ve yaralanma

Enkaz altında bulunan veya sıkışmış uzuvlarda şişme, gerginlik. Nabzı hissetmemek ve hareket bozuklukları gibi durumlar görülebilir.

Bu sendromda özellikle idrar renginin kahveriye dönmesi, en dikkat çekici belirtidir.

Vücut kimyasının bozulması sebebiyle kusma görülebilir.

Halsizlik, ödem, tansiyon düşüklüğüyle birlikte şok yaşanabilir.

Kanda üre, ürik asit, fosfat ve potasyum değerlerinde yükselme görülebilir.

CRUSH SENDROMU ÖLÜME SEBEBİYET VEREBİLİR

Uzm. Dr. Abdullah Serdar Fenercioğlu, "Kolda veya bacakta bir kırık ya da şiddetli bir ağrı varsa hareket ettirilmemesi önem arz ediyor. Ağrıyan yeri sabit tutmamız ve pozisyonumuzu korumamız gerekli. Enkazdan çıkarılırken ise ilk yapılması gereken, vücut görünür görünmez kola erişilebiliyorsa hemen damar yolu açmaktır" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Crush sendromu dediğimiz şey ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Ezilmeye bağlı olarak vücutta miyoglobin parçalanarak böbreklere yerleşip böbrek yetmezliğine yol açar. Hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle enkaz altında iken ulaşabiliyorsak yudum yudum da olsa su içmeye çalışmalıyız. İnsan aç olarak birkaç gün yaşayabilir ancak susuz hayatta kalmamız mümkün değil."