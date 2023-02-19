Ülke olarak maalesef hepimiz oldukça zor günlerden geçiyoruz. Bu yaşadığımız zor günleri birbirimizden desteğimizi eksik etmeden geçirmek hepimizin en büyük temennisi. Deprem ülkemizin en büyük gerçeklerinden birisi. Bu nedenle hazırlıklı olmak ve tedbirlerimizi almak oldukça önemli. Afet ve acil durumlarda beslenme anlamında nelere hazırlıklı olmalıyız, gelin birlikte öğrenelim.

ALTIN SAATLER

Acil durum çantası hazırlamak afetlere karşı alacağımız ilk tedbirler arasında olmalı. Bisküvi, konserve, kuru meyveler, tahin-pekmez, kraker, meyve suyu, kuruyemiş gibi yüksek enerji ve besin değerine sahip, hacmen küçük yer kaplayan, çabuk bozulmayan paketli gıdalar acil durum çantasının temelini oluşturmalı. Tüm aile üyelerine yetecek miktarda plastik şişelerde temiz içme suyu mutlaka bulundurulmalı. Afet durumlarında var olan besin kaynaklarının belirlenmesi ve elzem olan besinlerin sağlanması ilk öncelikler arasındadır.

Afetten kısa bir süre sonra yiyecek dağıtımı yapılabilecek merkezi noktalarda gezici veya sabit mutfaklar/yiyecek dağıtım üniteleri kurulmalıdır. Beslenme hizmetlerinin süresi ilk 72 saat ve 72 saat sonrası olmak üzere iki gruba ayrılır. Altın saatler olarak adlandırılan 0-72 saatlik süre içinde depremzedelere tüketimi kolay ve dayanıklılığı yüksek gıdaların sunulması önemlidir. Altın saatler içerisinde ekmek, simit, kek, meyve suyu bisküvi ve sıcak içeceklerin dağıtımı uygundur.

Altın saatler içerisinde sıcak yemek hazırlanana kadar bireylere acil beslenme kiti dağıtılmalıdır. İlk aşamada sıcak bir çorba, çay vb. gıdalara ulaşımın sağlanması depremzedeleri psikolojik açıdan rahatlatacaktır. Aynı zamanda bu aşamada temin edilmesi kolay, bozulmaya karşı dayanıklı ve kalori içeriği yüksek ekmek ve diğer tahıl grubu gıdalar, çorbalar, peynir, yoğurt, zeytin, bisküvi, meyve suyu, konserve gibi besinlerin dağıtımı sağlanmalıdır.

ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Eğer elektrik kesintisi olmuşsa buzluktaki -18 derecede ve buzdolabındaki +4 derecede ürünlerin tüketimi güvenli olmayabilir. Mümkünse oda sıcaklığında bozulmayacak ürünler tercih edilmeli: UHT süt, konserve, kuru baklagil, tahıllar, paketli kuru gıdalar örnek verilebilir.

SAĞLIKLI SU VE MUTFAK ORTAMI

BU dönemde sağlıklı su ve mutfak ortamı sağlanamadığı takdirde taze sebze ve meyve gibi besinlere yer verilmemelidir. Şişelenmiş sular veya kaynatılmış sular içmek, yemek pişirmek ve kişisel temizlik için güvenlidir. İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için öncelikle imkan varsa suyun kaynatılıp soğutularak kullanılması gerekir. Eğer bu imkan yok ise içeriğinde parfüm, yüzey aktif maddesi bulunmayan sadece sodyum hipoklorit içeren çamaşır sularının kullanılması gerekir, özellikle kıvamlaştırılmış çamaşır suları kullanılmamalıdır. Çamaşır suyunun etken madde miktarına bakılarak %1'lik Sodyum Hipoklorit solüsyonu hazırlanması gerekmektedir. Elde edilen %1'lik çözelti ile içme ve kullanma suyunun dezenfeksiyonunun sağlanması için 19 Litre damacana suya 3 çay kaşığı kadar ekleyip 30 dakika bekledikten sonra kullanılmalıdır.