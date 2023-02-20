  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Crush Sendromu’nun ciddiyeti enkaz altında geçen süreye bağlı

Crush Sendromu’nun ciddiyeti enkaz altında geçen süreye bağlı

20.2.2023

Crush Sendromu’nun ciddiyeti enkaz altında geçen süreye bağlı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sina Coşkun, enkazdan çıkan kişilerde sıklıkla 'crush sendromu'nun görüldüğünü belirtti. Ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumların sonucunda meydana gelen tıbbi bir durum olan 'Crush sendromu'nun enkazdan çıkan kişilerde sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Coşkun, "'Crush sendromu', afet tecrübemizle artık iyi bildiğimiz, tedavisini iyi yönettiğimiz bir sendrom haline geldi. Ciddiyeti, birçok faktöre bağlı. Enkaz altında geçen süreye, yıkılan kas miktarına, yıkımın boyutuna bağlı olarak değişmekte" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA