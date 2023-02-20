Crush Sendromu’nun ciddiyeti enkaz altında geçen süreye bağlı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sina Coşkun, enkazdan çıkan kişilerde sıklıkla 'crush sendromu'nun görüldüğünü belirtti. Ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumların sonucunda meydana gelen tıbbi bir durum olan 'Crush sendromu'nun enkazdan çıkan kişilerde sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Coşkun, "'Crush sendromu', afet tecrübemizle artık iyi bildiğimiz, tedavisini iyi yönettiğimiz bir sendrom haline geldi. Ciddiyeti, birçok faktöre bağlı. Enkaz altında geçen süreye, yıkılan kas miktarına, yıkımın boyutuna bağlı olarak değişmekte" diye konuştu.

DİĞER