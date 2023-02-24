‘İhmal edilen çarpıntı inmeye neden olabilir’

Kalp çarpıntılarının ciddiye alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hale Ünal Aksu, "Bazen çarpıntı hastayı çok fazla rahatsız etmeyebilir. Başka bir sebeple yapılan muayenede tesadüfen saptanabilir. Her ne kadar hastaya şikayet oluşturmasa da bazı çarpıntılar tedavisiz ya da takipsiz kaldığında kalp yetersizliği, inme, hatta ani ölüm gibi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilirler. Bu nedenle kalp çarpıntıları önemsenmeli ve hekimin önerilerine uyulmalıdır" dedi. Çarpıntının, kişinin kendi kalp atımlarını hissetmesi olarak tanımlanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Aksu, "Sağlıklı bireylerin kalbi dakikada 60-100 arası atar. Normal koşullarda kişi bu kalp atışlarını hissetmezken, çarpıntıda yoğun olarak hissetmeye başlar" diye konuştu.

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