‘Kolesterolü, zeytinyağlı yiyerek düşürebilirsiniz’

Kolesterolün vücudumuzda oluşturduğu değişiklikleri gözlemlememiz birçok hastalığı önlemede önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek kolesterol erken yaşta teşhis edilerek tedavi edilmediği takdirde, kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Okan Er, kolesterol hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, şunları söyledi:

İHTİYAÇ FAZLASI ZARARLI

"Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Bunun dışında trigliserid isminde ikinci bir yağ daha var. Lipit ve kan yağlarında bozukluklar önemli bir hastalık grubunu oluşturuyor. Ne yazık ki toplumumuza bu konuda kafa karıştıracak bilgiler verilmekte. Kolesterol gerçekten de hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması, vücudun artmış üretimi ve dolaşımındaki bu fazla yağların damar duvarlarında birikmesi sonucu özellikle belli gruptaki hastalarımızda kolesterolün yükselmesi damar yapısının bozulan yerlerinde çökelerek birikmeye ve bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz."

Beslenme ve hastalığın genetikliğinden bahseden Dr. Er, "Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz" ifadelerini kullandı.