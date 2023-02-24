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Haberler Sağlık Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan, farklı sebzeler ve sirke ile yapılan, probiyotik özelliği oldukça yüksek olan turşu her haliyle tam bir şifa deposudur. Birden fazla çeşidi bulunan ve bağışıklığın güçlenmesinden önemli bir rol oynayan turşunun suyuyla tüm hastalıklara karşı koyabilirsiniz. Peki turşu suyunu her gün bir bardak tüketirseniz neler olur? İşte detaylar...

24.02.2023, 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 09:45

Turşu suyu keskin bir tada sahip. Bununla beraber kan şekerindeki ani yükselmelere de iyi geliyor. Peki turşu suyunun faydaları neler? İşte yanıtı...

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

Turşu ve turşu suyu bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunları tüketerek hastalıklara karşı koyabilirsiniz.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Turşu suyu balla tüketildiği zaman adeta bir şifa deposu haline geliyor. Bu karışım hem balgam sorununa hem de mide sorunlarına fayda sağlıyor.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Turşu suyu düzenli aralıklarla tüketildiği taktirde kasların güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Turşu suyu vücutta meydana gelen sıvı kaybını önleyerek böbrek üstü bezlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Turşu suyu içinde bulunan sirke sebebiyle kan şekerinde oluşan ani yükselmeleri ve düşmeleri önlemektedir.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Fermente edilen turşu bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerin büyümesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Dikkat: Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde içerdiği asit miktarı ile zarar verebilir.

Şifa arayanların yüzünü güldürecek! Her gün içerseniz...

Mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da yoğun tüketilmesi önerilmemektedir.

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