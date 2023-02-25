Bitkisel ağırlıklı beslenme kanser riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırmada, bitkisel ağırlıklı beslenmenin bağırsak kanseri riskini erkeklerde yüzde 22 azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar,kadınlar için bu kadar net olmasa da diyet ve bağırsak kanseri arasındaki bağlantının erkekler için daha net olduğunu öne sürüyor.



ANTİOKSİDAN MUCİZESİ

Sebzeler, kepekli tahıllar, kuruyemişler ve baklagiller açısından zengin bitki bazlı bir diyet yemek, erkeklerde bağırsak kanseri riskini beşte birden fazla azaltabilir. ABD'de yaşayan 79.952 erkeği içeren büyük bir araştırma, en fazla miktarda sağlıklı bitki bazlı gıda yiyenlerin, en az yiyenlere kıyasla %22 daha düşük bağırsak kanseri riskine sahip olduğunu buldu. Araştırmacılar, 93.475'i araştırmaya dahil edilen kadınlar için böyle bir bağlantı bulamadı. Ekip, genel olarak bağırsak kanseri riski daha yüksek olan erkekler için bağlantının daha net olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar konuyla ilgili olarak, "Meyveler, sebzeler ve tam tahıllar gibi gıdalarda bulunan antioksidanların, kansere yol açabilecek kronik enflamasyonu baskılayarak kolorektal kanser riskini azaltmaya katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Erkekler kadınlardan daha yüksek kolorektal kanser riskine sahip olma eğiliminde olduğundan, bunun neden daha fazla miktarda sağlıklı bitki bazlı gıda yemenin kadınlarda değil de erkeklerde kolorektal kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini öneriyoruz" diyor.

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