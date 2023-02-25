Diş hastalıklarında genel anestezi konforu

Özel İzmir Gazi Hastanesi Diş Hekimi Murat Serter diş tedavisinden korkan çocuklarda ve yetişkinlerde genel anestezi ile diş tedavisi uygulamalarının konfor sağladığını söyledi. Genel anestezi ile diş tedavisinin sadece ameliyathanesi olan, ameliyathane ruhsatı olan, hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde uygulanabileceğini belirten Dt. Murat Serter, "Genel anestezi ile diş tedavisi polikliniklerde ve muayenehanelerde yapılamaz. Bu tedavinin yapılabilmesi için anestezi uzmanı, anestezi teknikeri, yardımcı personellere ihtiyaç vardır. Bu anestezi ne kadar diş için yapılıyorsa da herhangi bir ameliyat için yapılan anestezi ile aynıdır ve aynı riskleri taşır" diye konuştu.



BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

ÖZELLİKLE çocuk hastalar için büyük konfor sağladığını belirten Dt. Serter, "Çocuklarda genel anestezi altında ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken bütün tedavileri yapabiliyoruz. Bu da hem aile hem çocuk için büyük konfor sağlıyor. Yeni nesil çocukların ağızlarında aniden 10-12 çürük oluşabiliyor. Bu sayıda çürükleri olan çocukların 6-7 defa diş hekimine gelmesi anlamına geliyor" dedi.



ÇOCUKLAR KORKABİLİYOR

ÇOCUKLARIN korkup tedaviyi reddedebildiklerini anlatan Dt. Serter, "Bunu engellemenin en kolay yolu genel anestezi ile tedavidir. Çocuklar diş hekimine geliyor, sakinleştirildikten sonra ameliyathaneye alınıyor. Ortalama 1-2 saatte tüm tedaviler yapılabiliyor" dedi. Yetişkin hasta grubunda da iğne ve diş tedavisi korkusu olan hastalarla karşılaştıklarını belirten Dt. Serter, "Bazı hastalarımız lokal anesteziye karşı alerjik reaksiyon veebiliyor. Bu hasta grubu için de genel anestezi iyi bir yöntemdir. Olası bir alerjik reaksiyonda ameliyathanede her türlü ilaç bulunduğu gibi, damar yolu açık olduğundan hızlı müdahale edilme gibi kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu.

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