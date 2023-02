Ekol Kadın Doğum hizmete açıldı

Ekol Sağlık Grubu, yaptığı yatırımlarla yıllardır adından söz ettiriyor. Ekol Sağlık Grubu son olarak 90 yataklı Ekol Kadın Doğum Kliniği'ni hizmete açtı. Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında önemli bilgiler verdi.



TARAMA VE TANI

Opr. Dr. Mehmet Baz "Kadın doğum kliniğimizde 2`si Doçent, 6 kadın doğum uzmanı ve ileri teknolojilerle donanımlı 5 ameliyathane, 2 doğumhane, yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve 90 yatak bulunmaktadır. Sezeryan, normal doğum, perinatoloji (riskli gebelik tanı ve takibi), gebelikte tarama ve tanı testleri, kanser cerrahisi, ürojinekolojik ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlar, gebelik takibi ve 4 boyutlu ultrasonlar gibi dünyanın gelişmiş modern cihazları ile donanımlı kadın doğum kliniğimizde anne adaylarının rahat edeceği bir ortam ile hasta kabulüne başladık" dedi. "Ekol Kadın Doğum Kliniğimizde doğum öncesi ve gebelik süresince uzman hekimlerimiz anne adaylarını 7 / 24 takip edecek" diyen Op. Dr. Mehmet Baz, "Anne adaylarımız bu süreçte hastanemizin tüm modern ve ileri tekniklerinden yararlanacak. Annelik süreci bizim için önemli bir süreçtir. Bunu göz önünde bulundurarak anne adaylarımız gebelikten doğum anına kadar Ekol Sağlık Grubu'nun diğer kurumlarında da her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek" diye konuştu. Ayda 1000'den fazla yabancı hastanın tedavi için Ekol Sağlık Grubu'nu tercih ettiğini söyleyen Opr. Dr. Mehmet Baz, "İrlanda, İngiltere, İskoçya, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, İsrail, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan gibi bir çok ülkeden teşhis, tedavi ve ameliyat hastalarını ağırlamaktayız"dedi.



OPR. Dr. Mehmet Baz, "Yeni hizmete açtığımız kadın doğum kliniğimizde de aynı hizmet anlayışımızla hasta memnuniyetini ön plana çıkararak ileri teknolojiyle hastalarımıza kadın doğum alanında da üst düzey Ekol kalitesiyle hizmet vermek istiyoruz. Diğer branşlarda olduğu gibi artık kadın hastalıkları ve doğum branşında da hizmetinizdeyiz" dedi.



HER YIL BÜYÜYORUZ

EKOL Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Çiğli'deki kampüsümüz, ana binamız olan Ekol Hastanesi, Ekol Göz Tıp Merkezi, Dent Ekol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ekol İnternational Tıp Merkezi, ve yeni hizmete açtığımız 7 katlı, 90 yataklı Kadın Doğum Kliniği ile bir sağlık adasına dönüştü" diye konuştu.



5 YILDIZLI HİZMET KALİTESİ

OPR. Dr. Mehmet Baz şöyle konuştu: "Pandemi döneminde İrlanda ve İngiltere'den iki kez özel uçakla her seferde 100 den fazla hasta getirdik. Dünya'nın bir çok ülkesinden gelen yabancı hastalar aldıkları hizmeti "5 yıldız" olarak değerlendirmekte ve hijyen, temizlik, hizmet kalitesi, başarılı ameliyat sonuçları ve hasta odaklı yaklaşımlarımızdan yana memnuniyetlerini dile getirmektedirler."



DİĞER