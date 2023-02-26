Roka, bağışıklık sisteminin dostu

YEŞİL yapraklı, acımsı bir tada sahip roka, C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu iyi bilinen vitamin, rokada büyük miktarlarda bulunur ve bağışıklık sisteminize ekstra bir destek vererek sağlığın korunmasına yardımcı olur. Roka ayrıca, bağışıklık sisteminin savunmasını destekleyen birçok minerali de barındırır. Bu faydalı otu salatalarınızda ve yemeklerinizde bolca kullanabilirsiniz.

ÇİNKO DEPOSU AYVA ÜLSERE KARŞI ETKİLİ

KIŞ mevsiminin en sevilen meyvelerinden ayva, barındırdığı fenolikler sayesinde gastrik ülserlerin giderilmesinde etkilidir. Uzmanlar, mide ülserinden muzdarip hastalar için ayva suyu tüketimini faydalı bulmaktadır. Öte yandan ayva, gastrointestinal yolu yatıştırdığı için peptik ülserlerin tedavisinde de fayda sağlar. Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olan ayva saçları güçlendirir.

KANSERLİ HÜCRELERİ KABAKLA YOK EDİN

LİF bakımından zengin kabak, kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde ilk sırada yer alıyor. Kabak, vücutta serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek tümör ve kanserli hücrelerin azaltılmasında oldukça önemli bir görev üstlenir. İçeriğindeki az miktarda bulunan yağ nedeniyle kalp sağlığını destekleyen kabak, potasyum ve magnezyum gibi vitaminler sayesinde de kötü kolesterol seviyesini düşürür.