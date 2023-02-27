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Haberler Sağlık Gebe olan afetzedeler demir ve d vitamini almalı

Gebe olan afetzedeler demir ve d vitamini almalı

27.2.2023

Gebe olan afetzedeler demir ve d vitamini almalı
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşegül Yıldırım, deprem bölgelerindeki gebelere önemli uyarılarda bulundu. Yıldırım, fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığın da önemli olduğundan bahsederek, "Sağlık sadece fiziksel hastalık olmaması hali değil, ruhsal olaraktan yeterli desteğin gebelere sağlanması gerekiyor. Mutlaka hem gebelik döneminde hem de lohusalık döneminde uzun bir süre psikolojik açıdan desteklenmeleri ve gerekli durumlarda mutlaka tedavi almaları gerekiyor" dedi.

MULTİVİTAMİN DESTEĞİ
YILDIRIM, özellikle demir ve D vitamininin mutlaka gebelere ulaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle bu tarz afet durumlarında bulaşıcı hastalık riski arttığı için mutlaka gebelik döneminde önerdiğimiz aşıların uygulanması gerekiyor. Enkazdan ortaya çıkabilecek zararlı kimyasallardan gebelerin korunması gerekiyor. Çünkü bazı kimyasallar gebeler üzerinde erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi bazı olumsuz etkiler yapabilir. Özellikle demir ve D vitaminine mutlaka gebelerin ulaşımı sağlanmalı. Uygun beslenme koşulları sağlanamıyorsa da multivitamin destekleriyle desteklenmeli. Lohusalık döneminde de 'lohusalık eğitim programları' düzenlenmeli ve özellikle emzirme danışmanlığı verilmesi

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