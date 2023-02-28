Deprem sonrası uyku bozukluklarına dikkat!

Deprem ve doğal afetlerden sonra bireylerde uyku bozukluklarının görülebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, uykusuzluğa iyi gelecek önerileri sıraladı: "Işık ve gürültüyü en aza indirin, elektronik cihazları yatak odasından çıkartın, odayı havalandırın, fazla yemek yemekten kaçının, düzenli sabit bir zamanda uyanın, gevşeme terapileri alın, gündüz uykusundan kaçının, egzersiz yapın, televizyon izleme ve bilgisayarda vakit geçirme gibi aktiviteleri kesinlikle yatakta yapmayın."

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