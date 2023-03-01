Doğanın kan sulandırıcıları

Özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda dolaşım sistemi olumsuz etkilenir ve pıhtılaşma meydana gelebilir. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda vardır. İlaçlara yönelmeden önce kan sulandırıcı özelliği olan besinlerden faydalanabilirsiniz.

SARIMSAK: Doğrudan kan sulandırıcı işlevi gören sarımsak, aynı zamanda vücuttaki kan akışını rahatlatır ve kalp krizi ya da tansiyon gibi problemleri ortadan kaldırır. İçeriğindeki doğal bileşenler ve antioksidan özelliği ile güçlü bir etkiye sahip olan sarımsak sayesinde siz de vücudunuzdaki zararlı etkileri doğal yoldan ortadan kaldırabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağında bulunan polifenol adlı maddeler, farklı şekillerde bölünerek kanın pıhtılaşmasını engeller ve yeniden düzeni sağlar. Aynı zamanda doğal yöntemlerle elde edilen zeytinyağı antioksidan içeriği en yüksek olan besin özelliği taşımaktadır.

ZERDEÇAL: Zerdeçal, kötü kolesterolün kan damarlarında birikmesini önler ve kanın katılaşmasına engel olur. Aynı zamanda yemeklerde de düzenli olarak kullandığınız zerdeçal, uzmanlar için doğrudan kan sulandırıcı etki göstermektedir.

KIRMIZI BİBER: Kırmızı biber, içeriğinde bulunan kapsaisin adlı madde sayesinde kanda pıhtılaşmaya engel olur ve kan dolaşımını olumlu yönde düzenler. Aynı zamanda kılcal damarlar için güçlendirici etkisi olduğu bilinen kırmızı biber, kan basıncını düzenler ve kolesterol oranını da dengeler.

KIZILCIK: Kan sulandırıcı gıdalar arasında kendine has tadıyla kızılcık meyvesi de bulunmaktadır. Gündelik hayatta çok sık tercih edilmeyen fakat güçlü bir etkiye sahip olan kızılcık meyvesi, kan sulandırıcı açıdan ideal bir takviye olabilir.

ÜZÜM: Vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan üzüm, tazesi ya da kurusuyla ara öğünlerde atıştırabileceğiniz kan sulandırıcı meyveler arasında ilk sıralarda yer alır. Fakat aşırı tüketim sonucunda bu meyvelerin kanda gereğinden fazla sulanma yapacağı da unutulmamalıdır.

ANANAS: Ananas içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımını ideal seviyeye taşır. Antioksidan özelliği ile vücuttan zararlı maddelerin atımını kolaylaştırır. Bu sebeple ananas, doktor onayı ile tüketilebilir.