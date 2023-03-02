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Haberler Sağlık Bamya tohumu kalbi güçlendiriyor

Bamya tohumu kalbi güçlendiriyor

2.3.2023

Bamya tohumu kalbi güçlendiriyor

Bamya tohumu, meyvesi olgunlaştıktan sonra oluşan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Bamya tohumları meyvesinden ayrıştırılarak kurutulur. Bamya tohumları başta A, E ve K olmak üzere çeşitli vitaminler içerir. Demir, magnezyum, manganez, bakır, çinko, fosfor, tiamin, niasin, riboflavin, folatlar, pantotenik asit ve diyet lifi içerir.

Omega 3, magnezyum, potasyum gibi içerikler bamya tohumunu güçlendirip kardiyovasküler sağlık, böbrek sağlığı, hücreler için fayda sağlar. Kan damarlarının ve atardamarın gevşemesini destekler. Ancak kan sulandırıcı ilaç tedavisi gören kişiler bamya tohumu tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır.

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