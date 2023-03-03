Vitamini kılçıklarında

Balık sağlığa sağlık katan bir gıda. Haftada en az iki kere tüketilmesi kalp ve hafıza sağlığı için çok önemli. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kılçıklarının hamsi ve istavritten daha faydalı olduğunu belirterek hamsi ve istavritin kılçıklarıyla birlikte tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Öztürk, iyi bir omega -3 kaynağı olduğu için haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini, balık tüketiminin kalp ve hafıza sağlığı açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunun altını çizdi.

KALSİYUM VE FOSFOR

Öztürk, hamsi ve istavrit kılçığında yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunduğu için özellikle bu balıkların kılçıklarıyla tüketilmesini önerdi. Kılıçta bulunan kalsiyum ve fosforun kemik sağlığı ve gelişimi için önem taşıdığını belirten Öztürk, "Balığın vitamin, mineral ve omega-3 bakımından zenginliğinden dolayı haftada 2 kez tüketimini öneriyoruz" dedi.

OMEGA - 3 KAYNAĞI

Öztürk şöyle konuştu: "Hamsi ve küçük balık türleri kılıçlarıyla tüketebiliyorsanız bu şekilde tüketmenizi öneriyorum. Balık kılçığında bulunan yüksek miktarda kalsiyum, fosfor kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi bulunan bireyler hamsiyi kılçığıyla tüketmelidir. İyi bir omega -3 kaynağı olduğu için kalp ve hafıza sağlığında olumlu etkilidir."

BAGISIKLIGI KORUYOR

ÖZTÜRK, balığın bağışıklığı güçlendirmeye ve hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu da belirterek şöyle devam etti: "Diş sağlığımız için ve göz sağlığımızı korumaya etkisi vardır. Hamsi için vitamini kılçığındadır desek hiç abartmış olmayız. Güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğumuz günlerde hamsi hastalıklardan korumaya yardımcıdır."