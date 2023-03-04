Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

BOZA İLE NASIL KİLO VERİLİR?

İnsülin direnci olmayan kişiler boza ile çok kolay zayıflar. Ancak insülin direnci olan kişilerin bozayı zayıflama formülü olarak tüketmemesi lazım. Çünkü boza yüksek oranda şeker barındırır.