  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceği olan boza bilinen en eski Türk içeceklerinden biridir. Ülkemizde sevilerek tüketilen bir kış içeçeği olarak damaklara kazınan bozanın kalorisi yüksek olarak bilinse de müshil etkisi göstermektedir. Diyetsiz kilo vermek isteyenler ise boza tüketmelidir. Peki boza tüketerek nasıl mı kilo verilir? Detayları haberimizde...

04.03.2023, 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023, 15:50

Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Kışın en sevilen içeceği olan boza yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Özellikle akşamları soğukta içilen boza, iç ısıtır aynı zaman da da kilo vermeye fayda sağlar. Uzun süre tok tutar.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

BOZA İLE NASIL KİLO VERİLİR?

İnsülin direnci olmayan kişiler boza ile çok kolay zayıflar. Ancak insülin direnci olan kişilerin bozayı zayıflama formülü olarak tüketmemesi lazım. Çünkü boza yüksek oranda şeker barındırır.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Laktik asit fermantasyona uğradığından boza bağırsaklardaki flora seviyesini artırır.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Flora sayısı yüksek olan bağırsakların fonksiyonel işlevselliği daha yüksektir.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Ayrıca mayalanma esnasında vücut için faydalı olan bakterilerin sayısı da artar. Bu bakteriler de vücut içinde ciddi oranda bir koruma kalkanı oluşturur.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.

Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Ancak gün içinde en fazla bir su bardağı ya da bir çay bardağı kadar tüketilmeli. Aşırısı vücuda zarar verebilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA