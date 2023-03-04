Diyetsiz zayıflamak ister misiniz?

Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.
Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.
Kışın en sevilen içeceği olan boza yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır.
Özellikle akşamları soğukta içilen boza, iç ısıtır aynı zaman da da kilo vermeye fayda sağlar. Uzun süre tok tutar.
BOZA İLE NASIL KİLO VERİLİR?
İnsülin direnci olmayan kişiler boza ile çok kolay zayıflar. Ancak insülin direnci olan kişilerin bozayı zayıflama formülü olarak tüketmemesi lazım. Çünkü boza yüksek oranda şeker barındırır.
Laktik asit fermantasyona uğradığından boza bağırsaklardaki flora seviyesini artırır.
Flora sayısı yüksek olan bağırsakların fonksiyonel işlevselliği daha yüksektir.
Ayrıca mayalanma esnasında vücut için faydalı olan bakterilerin sayısı da artar. Bu bakteriler de vücut içinde ciddi oranda bir koruma kalkanı oluşturur.
Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.
Ancak gün içinde en fazla bir su bardağı ya da bir çay bardağı kadar tüketilmeli. Aşırısı vücuda zarar verebilir.