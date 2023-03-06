Hazımsızlığa iyi gelen mucizevi bitki çayları

Gaz, bulantı, sindirememe ve iştahsızlık gibi belirtileri olan bu hastalığın çözümü bitki çaylarından geçiyor. İşte hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları...
Gaz, bulantı, sindirememe ve iştahsızlık gibi belirtileri olan bu hastalığın çözümü bitki çaylarından geçiyor. İşte hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları...
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayının gevşetici etkisi sayesinde, bağırsaklar da yumuşayacaktır. Hazımsızlık sorunu için günde 3 bardak papatya çayı içebilirsiniz.
REZENE ÇAYI
Mide problemlerine karşı en etkili yöntemlerden biri, rezene çayıdır. Rezene mideye iyi gelir. Hazımsızlığınızı gidermek için günde 2 ya da 3 bardak rezene çayı tüketebilirsiniz.
ANASON ÇAYI
Anason çayı da mide şişkinliğini giderici etki yapar. Ayrıca anason çayının rahatlatıcı ve uyutucu etkileri de vardır.
YEŞİL ÇAY
Son dönemde faydaları çok daha iyi anlaşılan ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan yeşil çayın bağırsak ve mide sancılarını azalttığı düşünülmektedir. Yeşil çayın uzun süre demlenmesi tadını bozabilir ve içimini sertleştirebilir.
KİMYON
Kimyon sindirim fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bir çay kaşığı ince toz kavrulmuş kimyon bir bardak suya ekleyin ve içilir. Biraz kimyon suda kaynatılarak da çay şeklinde içilebilir.
NANE ÇAYI
Bol acılı bir yemek yedikten sonra midenizin rahatsız olacağını düşünüyorsanız 3-5 yaprak taze nane çiğneyin. Naneleri çiğnedikten sonra bir bardak su içerseniz, midenizin biraz olsun rahatladığını fark edebilirsiniz. Nane çayı aynı zamandada rahatlamaya yardım eder.
TARÇIN ÇAYI
Tarçın baharat olarak yemeklerde kullanılabilir. Aynı zamanda hazımsızlığın hafiflemesine yardımcı olur. Hızla şişkinlik ve karın kramplarını rahatlatır. Tarçın, sıcak suya eklenir. Yemeklerden sonra içilir.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil, birçok konuda olduğu gibi mide hastalıklarında da en etkili çözümlerden biri. Zencefili çay olarak tükettiğiniz takdirde mide fonksiyonlarını düzenleyecek ve mide rahatsızlıklarını giderecektir. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz.