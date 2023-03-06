Hazımsızlığa iyi gelen mucizevi bitki çayları

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil, birçok konuda olduğu gibi mide hastalıklarında da en etkili çözümlerden biri. Zencefili çay olarak tükettiğiniz takdirde mide fonksiyonlarını düzenleyecek ve mide rahatsızlıklarını giderecektir. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz.