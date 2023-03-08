Şifa deposu mucizevi yağlar

UYKUSUZLUK IÇIN LAVANTA YAGI

BÖBREK yetmezliğine dayalı uyku bozukluğunun ortadan kaldırılması için alternatif olarak en sık kullanılan esansiyel yağ lavanta yağıdır.

Uykusuzluk çekenlerin derdine çare olacak lavanta yağı hoş kokusunun yanı sıra birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Antiseptik etkisiyle de yıllardır alternatif tıp alanında kullanılan lavanta yağı, sakinleştirir ve psikolojik olarak rahatlama sağlar. Uçucu yağlar arasında sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle öne çıkan lavantayı ayak altına sürüp uyumak, sağlıklı ve dinlendirici bir gece geçirmenizi sağlıyor.

GÜNESTEN KORUNMAK IÇIN SUSAM YAGI

Susam yağı, tansiyonu dengeler, kötü kolesterolü düşürür, diyabet tedavisine yardımcı olur, birçok kalp ve damar hastalığını önler. Nefes almayı ve sindirimi kolaylaştırır, hafızayı güçlendirir, uyku problemini çözer, baş ağrılarını hafifletir. İnce telli saç, kirpik ve kaşlarınızdan şikayetçi iseniz susam yağın besleyici etkisinden yararlanabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyarak cildin yaşlanmasını geciktirir. Sürüp masaj yaparak kullanabilirsiniz.

HAZIMSIZLIGA KARSI HINDISTAN CEVIZI YAGI

Çoğunlukla tatlı süslemelerinde toz halinde görmeye alışık olduğumuz Hindistan cevizi, besleyiciliği yüksek tropik bir meyvedir. Hindistan cevizi yağı ise bu meyveden elde edilen doymuş yağ oranı yüksek bir yağdır. Hindistan cevizi yağının faydaları arasında; düzenli tüketildiğinde şeker yeme isteğini kontrol etme, kilo kontrolü, hazımsızlığı kolaylaştırma ve metabolizmayı hızlandırma özelliği sayılır. Ayrıca cildin nemini korumasına ve ağız sağlığına da iyi geldiği söylenir. Vegan beslenen kişiler için de Hindistan cevizi sütü iyi bir alternatiftir.

SOLUNUM YOLLARI IÇIN KEKIK YAGI

KEKİK yağı, doğal yağlar arasında yer alır ve geçmişten günümüze birçok hastalığın şifası olarak bilinir. Antik dönemlerden bugüne kadar özellikle solunum yolu hastalıklarında ve cilt problemlerinde kullanılan kekik yağı, aynı zamanda doğal bir antioksidandır ve bu sayede kanser hücreleriyle bile savaşabilir. Sinüsleri açıp nefesi rahatlatan kekik yağı vücutta oluşan enfeksiyonların ve iltihapların geçmesinde büyük rol oynar. Doğal bir antioksidan olan kekik yağı, vücudu toksinlerden arındırır ve kanserle savaşır. Birçok kanser türünde hastaların keki yağı kullanması önerilmektedir. Kemik ve eklem ağrıları için kekik yağı birebirdir. Özellikle bel ve sırt ağrılarının tedavisinde kekik yağı tavsiye edilir.