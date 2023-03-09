Faydaları saymakla bitmiyor

KARACİĞERİ TEMİZLER

Zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizler ve antioksidan açısından zengindir. Hücre hasarını önler ve bu da sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır.

ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR

Diyabet hastaları kısa sürede açlık hissine kapılabilir ve bu çok sık görülür. İçindeki zengin lif sebebiyle cennet hurması açlık seviyelerini durdurmak için güzel bir tercih olabilir.