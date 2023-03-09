  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Faydaları saymakla bitmiyor

Faydaları saymakla bitmiyor

Doğada bulunan sayısız mucizevi besinlerden biri de cennet hurması diğer bir ismiyle Trabzon hurmasıdır. Lif bakımından da oldukça zengin olan bu meyvenin faydaları saymakla bitmez. Peki, sarı ve turuncu renklerde olan cennet hurmasının faydaları nelerdir? İşte Trabzon hurmasının mucizevi faydaları...

09.03.2023, 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023, 09:04

Birçok vitamini bünyesinde tek başına barındıran cennet hurmasının faydaları nelerdir? İşte mucizevi meyve cennet hurmasının yararları...

Faydaları saymakla bitmiyor
ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR
Sağlık için yararlı tüm antioksidanları içerir. Likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi vücudun direncini arttıran tüm vitaminlere sahiptir. Aynı zamanda bu vitaminler vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı bünyeyi korur.

Faydaları saymakla bitmiyor

KANSERLE SAVAŞIR

İçeriğindeki A vitamini sebebi ile bu meyve kanserle mücadele eder.


Faydaları saymakla bitmiyor

KARACİĞERİ TEMİZLER

Zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizler ve antioksidan açısından zengindir. Hücre hasarını önler ve bu da sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır.

ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR

Diyabet hastaları kısa sürede açlık hissine kapılabilir ve bu çok sık görülür. İçindeki zengin lif sebebiyle cennet hurması açlık seviyelerini durdurmak için güzel bir tercih olabilir.

Faydaları saymakla bitmiyor

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR

Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir.

Faydaları saymakla bitmiyor

BAKIR DEPOSU

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Bağırsak hareketleri için gerekli lifleri barındırdığından sindirim sistemini düzenler ve dengeler. Böylece sağlıklı sindirim sisteminin korunmasının yolu açılabilir.

Faydaları saymakla bitmiyor

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA KARŞI İDEALDİR

Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Sindirim sistemi için iyidir.

KALP SAĞLIĞINA KALKAN OLUŞTURUR

Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin günde cennet hurmasının yarısını tüketmesi ideal olacaktır. Diyabetli kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir.

Faydaları saymakla bitmiyor

KİLO VERDİRİR

Cennet hurması çok az yağ içeriğine sahip olduğundan kalorisi de düşüktür. Bu bakımdan diyet listelerinin başında gelir.

HEMEROİT HASTALARINA İYİ GELİR

Anti hemorajik özelliklere sahip olduğundan hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA