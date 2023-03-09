Faydaları saymakla bitmiyor

Birçok vitamini bünyesinde tek başına barındıran cennet hurmasının faydaları nelerdir? İşte mucizevi meyve cennet hurmasının yararları...
Birçok vitamini bünyesinde tek başına barındıran cennet hurmasının faydaları nelerdir? İşte mucizevi meyve cennet hurmasının yararları...
KANSERLE SAVAŞIR
İçeriğindeki A vitamini sebebi ile bu meyve kanserle mücadele eder.
KARACİĞERİ TEMİZLER
Zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizler ve antioksidan açısından zengindir. Hücre hasarını önler ve bu da sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır.
ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR
Diyabet hastaları kısa sürede açlık hissine kapılabilir ve bu çok sık görülür. İçindeki zengin lif sebebiyle cennet hurması açlık seviyelerini durdurmak için güzel bir tercih olabilir.
GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR
Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir.
C VİTAMİNİ KAYNAĞI
Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir.
BAKIR DEPOSU
Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Bağırsak hareketleri için gerekli lifleri barındırdığından sindirim sistemini düzenler ve dengeler. Böylece sağlıklı sindirim sisteminin korunmasının yolu açılabilir.
MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA KARŞI İDEALDİR
Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Sindirim sistemi için iyidir.
KALP SAĞLIĞINA KALKAN OLUŞTURUR
Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin günde cennet hurmasının yarısını tüketmesi ideal olacaktır. Diyabetli kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir.
KİLO VERDİRİR
Cennet hurması çok az yağ içeriğine sahip olduğundan kalorisi de düşüktür. Bu bakımdan diyet listelerinin başında gelir.
HEMEROİT HASTALARINA İYİ GELİR
Anti hemorajik özelliklere sahip olduğundan hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır.