Doğanın en ucuz şifa kaynağı! Etkilerine inanamayacaksınız

Saç dökülmesi, kansızlık, grip ve düşük bağışıklık gibi hastalıklar yaşam kalitesini düşürür. Sağlık komplikasyonlarına neden olan bu sağlık sorunlarının en etkili şifa kaynağı andız pekmezidir.
Saç dökülmesi, kansızlık, grip ve düşük bağışıklık gibi hastalıklar yaşam kalitesini düşürür. Sağlık komplikasyonlarına neden olan bu sağlık sorunlarının en etkili şifa kaynağı andız pekmezidir.
Andız pekmezi, andız ağacının meyveleri ile yapılır. Andız isimli bitkinin kozalakları ile elde edilen pekmez, birçok etkiye sahiptir. Genelde ekim-kasım aylarında olgunlaşan andız kozalakları, hemen hemen bir kabuklu fındık büyüklüğündedir.
Çokça rağbet gören andız kozalakları, acımtrak, sert bir tada sahip pekmeze dönüşür. Her gün sadece bir kaşık tüketilmesinin bile vücut açısından çok faydalı olduğu söylenmektedir.
ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Güçlü bir antioksidan olan andız pekmezinin vücut için sayısız faydası bulunur. Her gün bir kaşık tüketmenizle bile fark yaratabilen andız pekmezinin öne çıkan faydaları ise şunlardır:
Vücudu toksinlerden arındırarak hasta olma riskini azaltır.
Öksürüğün kesilmesi ve balgamın sökülmesine yardımcı olur.
Ağızda oluşan yaraların hızlı iyileşmesine olanak tanır.
Kanın temizlenmesine yardımcı olur.
Kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltabileceği söylenmektedir.
Dalak ve karaciğer sağlığını olumlu yönde etkiler.
Alerji, kaşıntı ve egzama gibi cilt sorunlarının çözümünde etkilidir.
Saçların dökülmesini yavaşlatabilir.
İdrar yolu enfeksiyonlarının hızlı iyileşmesine olanak tanır.
Bağırsak sağlığını destekler.
Vücudun ödem toplamasının önüne geçerek şişkinliği azaltır.
Bu faydalar genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir alerjik durumun meydana gelmemesi adına sağlık amaçlı kullanımdan önce mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Aynı zamanda hamilelik, kronik rahatsızlık gibi durumlarda da uzmanlardan bilgilendirme almak önemlidir.
Andız pekmezi sayısız faydaya sahiptir ancak pek çok insan bu pekmezi ne şekilde tüketeceğini bilmez. Andız pekmezi genelde güne başlarken her sabah bir kaşık şeklinde alınır. Tadı biraz ağır olduğu için bir miktar suyun içerisine karıştırılarak da tüketilebilir.
Acı bir tadı olan andız pekmenizi tahinle de karıştırabilirsiniz. Daha tatlı olması için üzerine bal ekleyebilirsiniz. Andız pekmezinin acımsı tadını çok seven insanlar da ekmek üzerine tereyağı ve pekmez sürerek tüketebiliyor.