Doku Medical - Burun Estetiği Nedir?

Burun Estetiği Neden Yapılır?

Hastaların burun estetiği operasyonunu tercih etmesindeki temel nedenlerden biri kişinin estetik kaygılar taşıyor olmasıdır. Hastanın rahat solunumuna engel olan bir şekil bozukluğu dışarıdan gözlemlenebildiği gibi bunun aksi durumlar da gerçekleşebilmektedir. Burunda bulunan mevcut bozukluk veya burnu ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayan kişiler yaşamış oldukları bu sorunlardan burun estetiği operasyonları ile kurtulmaktadır.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetik operasyonuna uygun olan kişilere uzman tarafından yapılan fiziki muayene sırasında burun derisi, burnun iç ve dış yapısı incelenerek yapılacak olan değişiklikler planlanır. Estetik operasyon için uygun görülen hasta ona yapılan fiziki muayene sonrasında cerrahi bir işlem olan burun estetiği operasyonunu geçirerek arzu ettiği burun görünümüne ulaşır.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Bu operasyon sırasında genellikle tercih edilen iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler açık ve kapalı rinoplastidir. Açık rinoplasti işleminde burun delikleri arasında açılan küçük bir kesi ile cerrahın görüş açısı genişletilir. Kapalı rinoplasti tekniğinde ise uzman tarafından yapılan kesi burun delikleri içerisinde kalacak şekilde yapılır. Yani bu iki teknik arasındaki temel fark yapılan kesi işleminin yeridir.

Burun Estetiği İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Burun ameliyatı sonrasında hastanın burnunda 5 ila 7 günün sonunda belirgin bir şişkinlik ya da ödem kalmaz. Ameliyat sonrasında burnun tamamen son görünümünü kazanması ince derili kişilerde 6 ila 12 ay gibi bir sürede olurken kalın deriye sahip olan kişilerde 1 ila 2 yıl kadar zaman alabilmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Nedir?

Blefaroplasti olarak da bilinen bir işlem olan göz kapağı ameliyatı hastanın alt ve üst göz kapaklarına uygulanan bir estetik operasyondur. Bu operasyon sırasında, kişinin göz kapaklarında çeşitli etkenlerden dolayı sarkmış olan deri ve fazla kas dokusunun çıkarılması sağlanır. Hastanın göz kapağında bulunan fazla deri ve kas dokusunun çıkarılması işleminin ardından kişinin göz çevresinde bulunan dokular gerdirilerek estetik bir görünüme ulaşılır. Bu operasyon plastik cerrahi uzmanı tarafından uygulanan cerrahi bir uygulamadır.

Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Bu estetik operasyon, hastanın göz kapağında bulunan fazla doku ve kasların ameliyat sırasında kesilerek alınması işlemidir. İşlem sonrasında hasta arzu ettiği estetik görünüme ulaşmaktadır.

Göz Kapağı Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Bu estetik ameliyat 18 yaşını doldurmuş olan kişilere uygulanan bir işlemdir. Genellikle yaşlanmaya bağlı olarak kişilerin alt ve üst göz kapağında meydana gelen yağların ve fazla dokuların alınması işlemidir. Genetik faktörler, fiziksel kazalar vb. gibi durumlar karşısında benzer sorunlar yaşayan kişilere de göz kapağı ameliyatı yapılabilmektedir.

Yüz Germe Nedir?

Bu estetik operasyon uygulaması genellikle yaş etkeninden kaynaklı olarak kişinin yüzünde oluşan sarkma ve kırışıklıkların giderilmesi için uygulanan bir işlemdir.

Boyun Germe Nedir?

Bu işlem hastanın boyun bölgesinde oluşan kırışıklık, sarkma ve gevşemenin estetik kaygı nedeni ile düzeltilmesi için uygulanan bir işlemdir. Genellikle yüz germe operasyonları ile birlikte tercih edilmekle birlikte tek başına da tercih edilen bir işlemdir.

Yüz ya da Boyun Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Bu estetik operasyon genellikle 40 yaş üzerindeki kişilere uygulanmaktadır. Boyun bölgesinde oluşan yağlanma, sarkma vb. gibi sorunları çözmek ve estetik bir hale getirmek için boyun ve yüz germe operasyonları tercih edilmektedir.

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